Mundial 2026: Los jugadores de Panamá enloquecen ante presencia de Neymar

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La selección de Brasil dio un golpe de autoridad en su más reciente amistoso internacional, que le sirve de testeo para el Mundial 2026. La 'canarinha' logró ganar 6-2 a Panamá, pero un condicionante especial: Neymar.

El delantero no formó parte del compromiso, mientras se recupera de su lesión, pero se llevó la mayor parte de los reflectores, una vez finalizado el compromiso.

Y eso quedó en evidencia cuando, pese a caer estrepitosamente, los jugadores panameños se acercaron al '10' de Brasil para fotografiarse con él.

Una postal que dejó claro lo que aún genera el futbolista, hoy en el Santos FC, y que jugará su cuarta edición en una Copa del Mundo.

Neymar: ¿Llegará a tiempo para el Mundial 2026?

El futbolista sigue estando en el centro de los focos, no solo por la emoción y expectativa que generó al ser incluido en el listado de Carlo Ancelotti para representar a su selección, sino por las preocupaciones sobre su lesión.

Hay que recordar que 'Ney' fue revisado en su llegada a la concentración de la selección y a las horas fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en el gemelo.

Según las aportaciones de la prensa y el propio cuerpo médico de Brasil, esa lesión en la pantorrilla derecha le tendrá en recuperación entre dos y tres semanas.

Un tiempo en el que Neymar podría perderse el debut de Brasil en el Mundial 2026, previsto el 13 de junio contra Marruecos, correspondiente al Grupo C, que también integran Haití y Escocia.