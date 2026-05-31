Mundial 2026: Luis Suárez se queda sin Copa del Mundo con Uruguay

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La selección de Uruguay ya tiene definida su plantilla para el Mundial 2026 y la gran noticia gira alrededor de una ausencia histórica. El técnico Marcelo Bielsa presentó oficialmente la convocatoria de la Celeste para la próxima Copa del Mundo y decidió no incluir a Luis Suárez, máximo goleador en la historia del combinado nacional y uno de los futbolistas más importantes del país en las últimas décadas.

La decisión del entrenador argentino marca un cambio generacional definitivo dentro del equipo uruguayo y no se debe pasar por alto. Aunque la ausencia del delantero genera debate entre aficionados y analistas, el entrenador de 70 años apostó por una plantilla con mayor intensidad física, dinámica y proyección, pensando en competir al máximo nivel.

Uruguay - Mundial

Entre los convocados aparecen nombres consolidados como Federico Valverde, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez, futbolistas llamados a liderar a Uruguay en esta nueva etapa. La base del equipo mantiene experiencia en competiciones internacionales, pero también incorpora jugadores jóvenes que vienen creciendo de manera importante en Europa y Sudamérica.

En la portería destacan Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele, mientras que la defensa contará con futbolistas de jerarquía como José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez. En el mediocampo, Bielsa reunió talento, recuperación y creatividad con piezas como Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Facundo Pellistri.

La ofensiva estará encabezada por Darwin Núñez, acompañado por Rodrigo Aguirre y Federico Viñas, una delantera que buscará aportar velocidad, presión alta y contundencia. La ausencia de Suárez, sin embargo, sigue siendo el tema que domina las conversaciones en Uruguay, considerando el legado que dejó en Mundiales y Eliminatorias.

Finalmente, con esta convocatoria, Marcelo Bielsa deja claro que busca construir una selección más agresiva, intensa y preparada para competir contra cualquier rival dentro del terreno. Uruguay llegará al Mundial 2026 con ilusión renovada y con una generación que intentará devolver a la Celeste a la gloria futbolística.