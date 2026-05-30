Mundial 2026: Canadá definió sus 26 convocados para el Mundial

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La asociación nacional de fútbol de Canadá comunicó la nómina de 26 futbolistas seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este documento oficializa los nombres de los deportistas que representarán al país en la competición organizada de manera conjunta por Canadá, Estados Unidos y México.

La lista incluye a los jugadores con mayor cantidad de minutos en el ciclo de clasificación reciente. Alphonso Davies encabeza la convocatoria para la línea defensiva. En la zona de ataque y el mediocampo se confirman los nombres de Jonathan David y Tajon Buchanan. Estos tres futbolistas registran participación activa en ligas de Europa y conforman la base estructural del equipo para la competición internacional.

El cuerpo técnico implementó modificaciones puntuales en distintas líneas del campo en comparación con convocatorias previas. En la lista de mediocampistas se confirma la inclusión de Marcelo Flores dentro de los 26 puestos oficiales. En la posición de guardameta, Owen Goodman obtuvo un lugar definitivo, sumándose a los arqueros recurrentes de la selección nacional.

La nómina incorpora futbolistas de menor rango de edad que desarrollan su carrera en clubes europeos. El defensor Luc de Fougerolles fue asignado a la línea de zagueros. Nathan Saliba ocupa un puesto en la distribución de mediocampistas. El jugador Promise David fue inscrito como opción para la zona ofensiva.

La selección de los 26 nombres definitivos dejó fuera a jugadores que participaron en competiciones continentales pasadas. Junior Hoilett no forma parte del plantel. El mediocampista integró la delegación en el Mundial 2022 y en múltiples torneos regionales, pero no fue requerido por la dirección técnica para la edición de 2026.

Porteros

Los tres guardametas seleccionados para el torneo son Maxime Crépeau, Owen Goodman y Dayne St. Clair.

Defensas

La zona defensiva está compuesta por Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur y Joel Waterman.

Mediocampistas

El mediocampo cuenta con la presencia de Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Stephen Eustáquio, Marcelo Flores, Ismaël Koné, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba y Jacob Shaffelburg.

Delanteros

La línea de ataque registra a los jugadores Jonathan David, Promise David, Cyle Larin y Tani Oluwaseyi.

Los 26 futbolistas seleccionados iniciarán su periodo de concentración en las fechas estipuladas por la FIFA para la preparación previa al partido inaugural.