Mundial 2026: ¿Cuál es el país con más finales perdidas en Mundiales?

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El fútbol profesional suele recordar únicamente a los planteles que levantan el trofeo dorado de la Copa del Mundo de la FIFA. Sin embargo, el camino hacia la gloria deja en los libros a selecciones que cumplieron con procesos impecables pero fallaron en el partido definitivo. Existe un registro histórico que ningún director técnico desea liderar, y está ocupado por potencias tradicionales del balompié internacional.

Alemania y el registro de más caídas en el partido por el título

La selección de Alemania es el conjunto que más veces ha quedado a un paso de la gloria en la Copa del Mundo. El cuadro teutón acumula un total de cuatro subcampeonatos a lo largo de su trayectoria profesional. Esta cifra se divide en tres derrotas bajo el nombre de Alemania Federal y una caída tras la reunificación del país.

La primera decepción alemana ocurrió en el certamen de Inglaterra 1966, donde los locales se impusieron en un compromiso recordado por el polémico gol fantasma de Geoff Hurst. Posteriormente, el equipo germano sufrió dos caídas consecutivas en las décadas de los ochenta: primero ante Italia en el torneo de España 1982 y luego frente a la Argentina de Diego Armando Maradona en la cita de México 1986.

La cuarta y última derrota en este escenario decisivo se dio en el campeonato de Corea-Japón 2002. En aquella oportunidad, un doblete del delantero Ronaldo Nazário le otorgó el pentacampeonato a Brasil, consolidando el cuarto revés definitivo para los europeos.

Argentina y Países Bajos completan el podio del desencanto

Detrás del registro alemán, existen dos selecciones con tres compromisos decisivos perdidos. Argentina comparte esta posición con un historial que comenzó en la edición inaugural de Uruguay 1930, donde cayó ante el país anfitrión. Las siguientes derrotas de la albiceleste sucedieron en Italia 1990 y Brasil 2014, en ambas ocasiones sufriendo caídas por la mínima diferencia de un gol por cero ante Alemania.

Por su parte, el caso de Países Bajos destaca de forma particular en la historia del deporte rey. El conjunto neerlandés posee la marca de más finales disputadas sin haber logrado conseguir el campeonato del mundo en ninguna ocasión.

La denominada Naranja Mecánica de Johan Cruyff perdió compromisos consecutivos en las ediciones de Alemania 1974 y Argentina 1978 ante los combinados locales. Décadas más tarde, en el evento de Sudáfrica 2010, un gol en la prórroga los dejó nuevamente sin el trofeo ante España, sellando su tercer subcampeonato mundial.