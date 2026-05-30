Mundial 2026: El mejor gol de los últimos cinco mundiales según la FIFA

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En cuestión de muy pocos días se levantará el telón de otra emocionante Copa Mundial de Fútbol, la cual también podrás disfrutar a través de nuestra plataforma Meridiano.net. Y es que serán semanas de mucha acción y emociones, en las que seguramente veremos goles de alta factura.

Los últimos cinco mejores goles de la historia de los mundiales

A manera de previa, en esta ocasión te traemos de vuelta a la memoria cinco goles que, seguramente, millones de fanáticos gritaron a todo pulmón durante las últimas cinco ediciones. Vale mencionar que este listado se basa en las elecciones de la misma FIFA, quienes son los encargados de escoger el mejor de todos.

Copa Mundial Alemania 2006 - Maxi Rodríguez (Argentina vs México)

Argentina y México no pudieron sacarse diferencias en el tiempo suplementario de los octavos de final, hasta que Maxi se inventó un remato en tiempo extra que hizo estallar de locura a todo un país. Para muchos, el mejor gol argentino de un mundial después del de Maradona.

Copa Mundial Sudáfrica 2010 - Giovanni van Bronckhorst (Países Bajos vs Uruguay)

Gracias a este gol, el conjunto neerlandés dejó en el camino de las semifinales a Uruguay. Además, se trató de la antepenúltima actuación del lateral izquierdo de la selección, cuya trayectoria cerró con un subcampeonato en dicho mundial.

Copa Mundial Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia vs Uruguay)

Sin duda, fue todo una obra de arte que recibió el premio Puskas al mejor gol del año. Con este golazo, el colombiano inmortalizó su nombre con un remate impresionante e inesperado: controló con el pecho, se posicionó y fusiló al portero con un potente zurdazo.

Copa Mundial Rusia 2018 - Benjamin Pavard (Francia vs Argentia)

Francia y Argentina protagonizaron un partido vibrante que finalizó con victoria para los europeos, quienes al final conquistaron la Copa Mundial de dicho año. El remate de Pavard quedó enmarcado como uno de los símbolos de su campaña.

Copa Mundial Catar 2022 - Richarlison (Brasil vs Serbia)

En la misma primera jornada de la fase de grupos, la Canarinha desplegó un juego vistoso ante los europeos. El doblete de Richarlison marcó diferencias, pero fue el segundo tanto el que verdaderamente ilusionó a los aficionados con el regreso del Jogo Bonito.