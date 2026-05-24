Mundial 2026: ¿Qué estadios tienen aire acondicionado y techo retráctil?

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El Mundial 2026 deberá luchar contra el monumental reto climático que representa el verano en Norteamérica. Con olas de calor que habitualmente disparan los termómetros por encima de los 33 °C en gran parte de las sedes, la ingeniería de vanguardia se convertirá en un jugador clave.

De los 16 estadios que albergarán el torneo, solo cuatro cuentan con el blindaje absoluto de techo retráctil y sistemas de aire acondicionado industrial para aislar por completo el espectáculo de las inclemencias del tiempo.

Gigantes climatizados al servicio del fútbol

La organización del torneo ha confirmado que los recintos equipados con tecnología de control termoambiental prioritario operarán con sus cubiertas cerradas durante los días de partido, garantizando una temperatura interna constante e idónea de aproximadamente 21 °C.

Estadio Dallas (AT&T Stadium – Arlington, Texas)

Considerada la estructura techada más grande del campeonato, sus dos paneles retráctiles de 12 minutos de cierre y su imponente sistema de climatización neutralizarán el sofocante y seco verano texano.

Estadio Houston (NRG Stadium – Houston, Texas)

Pionero en la NFL en la implementación de techos corredizos de fibra de vidrio y teflón. Su planta de refrigeración de 12,000 toneladas está diseñada específicamente para erradicar los niveles de humedad que suelen superar el 70% en la región costera de Texas.

Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Georgia)

Famoso por su techo retráctil de ocho pétalos inspirado en el Panteón de Roma. Cuenta con una capacidad de enfriamiento de 9,000 toneladas para mitigar el denso calor del sur de los Estados Unidos.

Estadio Vancouver (BC Place, Canadá)

Ostenta el sistema de techo retráctil soportado por cables más grande del planeta. El recinto no dispone de aire acondicionado centralizado, pero la FIFA prevé disputar los encuentros bajo techo cerrado para asegurar condiciones de juego estandarizadas, sin interferencias de viento o variaciones drásticas de luz solar.

Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium – Inglewood, California)

A pesar de contar con una colosal cubierta fija de ETFE translúcido que mitiga la radiación solar en las gradas, carece de aire acondicionado. Su arquitectura abierta en los laterales depende exclusivamente de las brisas marinas del Océano Pacífico para regular la temperatura, por lo que el ambiente interno estará ligado al clima exterior del sur de California.