Selección iraní elige a México como sede de preparación para el Mundial

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La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) confirmó este sábado que su equipo nacional trasladará su base de entrenamiento para la próxima Copa Mundial de suelo estadounidense a México. Esta decisión, según informó Mehdi Taj, presidente del organismo, cuenta con la aprobación de la FIFA, aunque el máximo ente del fútbol mundial aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Originalmente, el equipo tenía previsto instalarse en el complejo deportivo Kino de Tucson, Arizona. Sin embargo, la creciente inestabilidad en Oriente Medio y las consecuentes preocupaciones de seguridad obligaron a la federación a replantear su logística. Ante una consulta periodística, los responsables del complejo en Tucson declinaron ofrecer comentarios sobre la cancelación.

México como punto de conexión y logística

La nueva sede elegida por el seleccionado iraní es Tijuana, una ubicación estratégica situada justo al sur de San Diego, California. Esta elección no solo busca un entorno más tranquilo para la concentración, sino que también ofrece ventajas prácticas.

Mehdi Taj explicó que este movimiento facilitará significativamente los trámites migratorios: “Esta decisión resolverá posibles contratiempos con los visados, permitiendo que el equipo ingrese a Estados Unidos cómodamente a través de la frontera mexicana”. Además, el directivo añadió que el equipo contempla la posibilidad de utilizar vuelos directos de Iran Air para sus traslados entre ambos países.

El respaldo de la FIFA

El proceso de cambio no fue arbitrario. Taj subrayó la importancia de seguir los protocolos internacionales: “Todos los campamentos base de los equipos participantes deben contar con la venia de la FIFA”.

El presidente de la federación detalló que la aprobación fue el resultado de una serie de gestiones diplomáticas, incluyendo reuniones presenciales en Estambul con delegados de la FIFA y el comité organizador de la Copa Mundial, complementadas por una sesión virtual sostenida recientemente en Teherán con el secretario general de la entidad.

Desafíos deportivos y contexto del torneo

La Copa Mundial, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio bajo la organización conjunta de Estados Unidos, Canadá y México, representa un reto logístico importante para los equipos. Para Irán, la preparación será clave, ya que enfrentará un calendario intenso dentro del Grupo G:

15 de junio: vs. Nueva Zelanda en Inglewood, California.

21 de junio: vs. Bélgica en Inglewood, California.

26 de junio: vs. Egipto en Seattle, Washington.

Cabe destacar que el rol de México en este Mundial va más allá de ser un centro logístico para selecciones visitantes, pues su propio equipo nacional buscará romper la historia en lo que será su séptima participación en el certamen, en la cual intentará superar por primera vez la fase de grupos.