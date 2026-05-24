Mundial 2026: La realidad del transporte ferroviario en EE.UU. y las mejores rutas aéreas "low-cost"

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A medida que se acerca la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la expectación de millones de aficionados en todo el mundo crece a la par de una de las mayores interrogantes logísticas del torneo: ¿cómo trasladarse de forma eficiente entre sedes separadas por miles de kilómetros?

Con distancias extremas que alcanzan los 4,300 kilómetros, expertos en movilidad deportiva advierten que el transporte terrestre tradicional será inviable para la mayoría de las rutas, obligando a los fanáticos a diseñar estrategias mixtas de viaje.

La realidad del tren

A diferencia de ediciones anteriores celebradas en territorios más compactos como Europa o Qatar, la red ferroviaria norteamericana presenta marcadas limitaciones para un evento de esta escala.

Viajar en tren de costa a costa es un atractivo turístico escénico que toma más de 30 horas, lo que lo descarta por completo para el ritmo de la competición. Sin embargo, el transporte en tren tendrá un protagonismo absoluto en el Corredor Noreste de los Estados Unidos.

Los aficionados que sigan los encuentros en Boston, Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia contarán con la única red de alta velocidad y alta frecuencia del país a través de Amtrak (servicios Acela y Northeast Regional), permitiendo traslados de centro a centro urbano en poco más de una hora, evitando los colapsos aeroportuarios.

El mapa de las rutas aéreas "Low-Cost"

Para el resto del continente, el avión será un requisito obligatorio. Para evitar presupuestos desorbitados, las aerolíneas de bajo costo (Ultra Low-Cost Carriers) e híbridas se convertirán en los pilares de la movilidad de los hinchas:

Para los desplazamientos entre las sedes mexicanas (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y los grandes centros operativos de Texas (Dallas y Houston), las aerolíneas mexicanas Vistar y Viva Aerobus ofrecen las tarifas más competitivas en vuelos de menos de tres horas.

Por su parte, las compañías Spirit Airlines y Frontier Airlines liderarán los vuelos económicos de larga distancia, conectando los hubs del sur como Miami y Atlanta con las sedes del noreste y California, aunque bajo estrictas políticas de cobro por equipaje de mano.

En el Noroeste, Alaska Airlines se perfila como la opción más sólida para enlazar California con Seattle y Canadá. El comité organizador y los analistas de transporte sugieren a los viajeros tomar previsiones comerciales inmediatas, ya que las tarifas para la temporada veraniega muestran una tendencia al alza.