Los partidos que el público todavía evita en el Mundial 2026

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La expansión de la Copa del Mundo a 48 selecciones prometía llevar la fiesta del fútbol a rincones nunca antes explorados. Sin embargo, a solo dos semanas de que ruede el balón, el mercado de entradas está dejando en evidencia los primeros desafíos logísticos y comerciales de este nuevo formato. La etapa de ventas de última hora (Last Minute Sales o LMS) ha encendido algunas alarmas al revelar que miles de localidades continúan vacías en encuentros protagonizados por países emergentes o en pleno desarrollo futbolístico.

Lejos de los focos mediáticos y de la altísima demanda que rodea a las potencias históricas, el informe de boletaje detalla que el desinterés de los hinchas se concentra de forma muy marcada en cinco compromisos de la primera fase, los cuales acumulan el mayor remanente de tickets sin dueño en las plataformas oficiales.

La pintura del desinterés en cifras

El dudoso honor de encabezar este listado pertenece al cruce entre las selecciones de Curazao y Costa de Marfil. Para este compromiso, correspondiente al Grupo E, todavía quedan aproximadamente 3.492 entradas disponibles. A pesar del cartel y el ritmo competitivo de los africanos, el perfil debutante y de bajo impacto internacional del equipo caribeño parece no haber calado hondo en los planes de viaje de los aficionados.

La situación no es muy distinta para el choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita, que se ubica firmemente en el segundo puesto de menor demanda con cerca de 3.140 boletos aún en busca de comprador.

El fenómeno de las gradas frías se extiende a lo largo de este "top cinco" de vacantes, completándose a través de la prosa de los datos de la siguiente manera:

República Checa vs. Sudáfrica: El cruce europeo-africano en el Grupo A arrastra una preocupante indiferencia en las taquillas, manteniendo disponibles 2.612 localidades .

Canadá vs. Bosnia: Sorprende ver a uno de los anfitriones en esta lista, pero el emparejamiento norteamericano ante el cuadro bosnio en el Grupo B cuenta todavía con 2.554 tickets libres a la espera de un impulso local.

Jordania vs. Argelia: Cerrando el grupo de los compromisos menos solicitados, el partido entre estas dos naciones de Oriente Medio y el norte de África en el Grupo J registra 2.553 entradas disponibles.

Las consecuencias de un Mundial XL

Para analistas y expertos de la industria, este escenario era perfectamente previsible desde el momento en que la FIFA aprobó el incremento masivo de participantes. Al abrir el abanico a combinados nacionales de menor tradición global o con comunidades de aficionados más reducidas en los países organizadores, se corre el riesgo inevitable de diluir la atención del espectador neutral durante los primeros compases del torneo.

La FIFA confía en que, conforme se acerquen los días de partido, las ofertas de última hora, los traslados espontáneos y el propio ambiente mundialista consigan maquillar las cifras y llenar las butacas. No obstante, por el momento, estos cinco partidos representan el recordatorio más fiel de que en el fútbol, muchas veces, más cantidad no siempre se traduce en mayor pasión.