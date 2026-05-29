Cómo el futbolista menos conocido del Mundial pasó del anonimato al millón de seguidores

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En cada Copa del Mundo emergen héroes inesperados, pero lo que nadie preveía en este Mundial 2026 es que la primera gran estrella del torneo nacería en las pantallas de los teléfonos móviles antes de haber tocado una sola pelota. Esta es la historia de Tim Payne, un defensor neozelandés que llegó al torneo ostentando el discreto título del jugador "menos conocido" de la cita mundialista y que hoy es una auténtica sensación de internet.

Todo comenzó como un experimento digital en los terrenos del creador de contenido argentino Valen Scarsini, popularmente conocido en redes como @elscarso. Al toparse con el perfil bajo del futbolista de los All Whites, el influencer publicó un video con una propuesta tan simple como descabellada: invitó a su masiva comunidad de seguidores a invadir la cuenta del jugador con 'me gusta', comentarios y, sobre todo, a pulsar el botón de 'seguir'.

Lo que en un principio parecía una broma interna entre la comunidad hispanohablante terminó por detonar un fenómeno algorítmico y social sin precedentes.

El sorpaso digital a las leyendas de Nueva Zelanda

El impacto de la campaña fue fulminante. En apenas unos días, la cuenta de Instagram de Tim Payne, que languidecía en la modestia de los 4.715 seguidores (una cifra habitual para un atleta de una disciplina secundaria en su país), rompió la barrera del millón de seguidores.

La magnitud del crecimiento es tal que el defensor ha dejado atrás en repercusión digital a los grandes tótems de la sociedad neozelandesa. Payne ahora supera en seguidores a figuras de la talla del primer ministro del país, Christopher Luxon, y a la superestrella de los All Blacks y referente del rugby mundial, Ardie Savea. Un auténtico terremoto mediático para una nación donde el fútbol suele vivir a la sombra del rugby.

El propio futbolista no tardó en percatarse de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo con su teléfono. Desbordado por las notificaciones, Payne rastreó el origen del fenómeno hasta dar con el perfil del influencer argentino. Lejos de tomárselo a mal, el neozelandés abrazó la viralidad con humor y cercanía, enviándole un mensaje privado a Scarsini que el propio creador de contenido no tardó en compartir:

"Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano. Gracias por el cariño".

El fútbol moderno ha demostrado una vez más que las dinámicas de popularidad ya no se dirimen únicamente en el terreno de juego. Tim Payne saltará a la cancha en este Mundial con una presión añadida pero con el apoyo de una nueva e inesperada hinchada global. El jugador menos conocido del torneo ya ha ganado, al menos, el mundial de las redes sociales.