Mundial 2026: Ecuador presentó su lista de 26 jugadores para el torneo

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Una de las selecciones que faltaba por revelar los nombres de sus 26 jugadores que participarán en el Mundial 2026 era Ecuador y hace unos instantes han revelado el listado oficial para el torneo.

El combinado ecuatoriano, liderado por el técnico Sebastián Beccacece decidió darse todo el tiempo reglamentario para decantarse por cada nombre y de ahí la espera por la presentación de la nómina mundialista.

Un seleccionado que sabe ya que integrará el Grupo E junto a los combinados de Costa de Marfil, Curazao y Alemania, en el que querrán dar la sorpresa y avanzar ante selecciones de gran peso.

Esta lista también aguardaba el desenlace de la final de la Champions League, donde dos ecuatorianos dijeron presente, Willian Pacho y Piero Hincapié, el primero con PSG; el campeón, y el segundo de la mano del Arsenal.

Mundial 2026: la lista de Ecuador para la Copa del Mundo

El estratega argentino quiso mezclar en el grupo de jugadores la experiencia y juventud, fórmula que desea funcione para el avance a dieciseisavos de final.

Allí destacan figuras como Hernán Galíndez, Moisés Caicedo, Enner Valencia, Alan Franco o incluso Hincapié; que han sido claves para que el combinado ecuatoriano esté hilvanando un invicto de hasta 18 partidos, tras la victoria 2-1 en el amistoso contra Arabia.

Y ese último testeo previo a la Copa del Mundo, para mantener el invicto lo tendrán el domingo 7 de junio ante Guatemala. Ahora, a continuación el listado de Ecuador para el Mundial 2026:

Guardametas: Gonzalo Valle (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Huracán) y Moisés Ramírez (Kifisia FC).

Defensores: Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Félix Torres (Inter PA), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo(Xolos de Tijuana), Pervis Estupiñán (Milan), Piero Hincapié (Arsenal FC) y Willian Pacho (PSG).

Mediocampistas: Alan Franco (Atlético Mineiro), Denil Castillo (Midtjylland), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Kendry Páez (River Plate), Moisés Caicedo (Chelsea), Pedro Vite (Pumas), Anthony Valencia (Royal Antwerp) y Yaimar Medina (Genk),

Delanteros: Alan Minda (Atlético Mineiro), Enner Valencia (Pachuca), Gonzalo Plata (Flamengo), Jeremy Arévalo (Stuttgart), John Yeboah (Venezia), Jordy Caicedo (Huracán), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) y Nilson Angulo (Sunderland).