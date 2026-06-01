Mundial 2026: Así llegó Lionel Messi a la concentración de la selección Argentina

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El Mundial 2026 se acerca y solo 11 días separan al seguidor del fútbol del máximo evento del deporte. Al gran certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá no podía faltar el considerado por muchos como el mejor jugador de la historia: Lionel Messi.

El argentino jugará la sexta Copa del Mundo de su extraordinaria carrera, pese a las molestias que presentó recientemente con su club, Inter Miami.

Y para muestra un botón, porque ya es tendencia el video en el que se le ve llegando a la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, con la intención de sumarse a la concentración de su selección previo al certamen mundialista.

El capitán de la 'albiceleste' llegó acompañado junto a uno de sus compañeros más cercanos en el combinado argentino, el mediocampista Rodrigo de Paul. A ambos se les vio bajarse de un avión y ser recibidos por algunos integrantes del cuerpo técnico del seleccionado.

Lionel Messi buscará hacer más historia

El mítico delantero viene de levantar las emociones en el mundo del fútbol, tras consagrarse en la edición de Catar 2022. En ese momento algunos en la opinión pública asomó que Leo no intentaría ir a una nueva Copa Mundial por haberla ganado ya,

Sin embargo, lo cierto es que después de ese gran torneo y logro en su palmarés, Leo siguió yendo a su selección y pudo sumar incluso la más reciente Copa América, segunda consecutiva para él.

A su vez, formó parte del proceso de eliminatorias, siendo pieza clave para los suyos y demostrando su vigencia a los 38 años de edad.

Con todo eso sobre la mesa, Lionel Messi buscará hacer de su legado aún más grande si logra coronarse en el Mundial 2026, que sería el segundo consecutivo y una marca en el recorrido que dejaría en el balompié.