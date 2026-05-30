Champions League: Vitinha escogido como el MVP de la final ¿Por qué lo fue?

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El PSG volvió a tocar la gloria europea con su segunda conquista en la Champions League de forma consecutiva, tras ganar al Arsenal en tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. En todo ese recorrido exitoso, un nombre salió a relucir, no es otro que Vitinha.

Sí, el portugués está en las primeras planas internacionales por haberse llevado el MVP de la gran final, un partido en que inició de forma irregular, pero luego pudo emparejar con el nivel que le conocemos.

Incluso, con molestias fue la luz que necesitaron los parisinos en su peor momento en el compromiso y el que siempre empujó hacia adelante para la conquista internacional.

Vitinha la brújula

El Arsenal planteó cerrar los espacios y en la primera mitad estuvo agazapado esperando sus momentos en el partido. Esto incomodó en gran parte al equipo francés.

Sin embargo, para el segundo tramo, el mediocampista portugués se hizo de la brújula de los suyos y echó hacia adelante.

Para que se tenga una dea, realizó 162 toques de balón, completó 141 pases de 150 intentados, recuperó cinco balones, creó tres ocasiones y no cometió faltas.

Números que explican el porqué Vitinha terminó siendo considerado el MVP de la final, más allá que el tanto del empate haya sido convertido por Ousmane Dembélé.