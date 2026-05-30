Champions League: ¿Quién fue el último bicampeón de Europa?

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La historia de la UEFA Champions League está repleta de dinastías, pero existe un quiebre estructural en el tiempo que separa al fútbol moderno de la vieja guardia. Cuando se analiza la evolución del torneo más importante de clubes, una pregunta suele repetirse entre los aficionados: ¿quién fue el último equipo capaz de defender su corona de forma consecutiva antes del cambio de formato en 1992?

La respuesta viaja directo a finales de la década de los ochenta, concretamente a las temporadas 1988-1989 y 1989-1990, cuando el AC Milan de Arrigo Sacchi impuso una dictadura en el continente.

El primer título

El camino hacia el primer título de este ciclo dorado culminó el 24 de mayo de 1989 en el Camp Nou de Barcelona. El Milan llegó a la final tras aplastar al Real Madrid en semifinales con un histórico cinco a cero en San Siro, dejando claro que el equilibrio europeo había cambiado de bando.

En el partido definitivo, los italianos se enfrentaron al Steaua de Bucarest, un equipo peligroso que ya sabía lo que era ganar el torneo. Sin embargo, la final careció de equivalencia. Con un doblete de Marco van Basten y otro de Ruud Gullit, el Milan firmó un cuatro a cero incontestable. Aquella noche, el planteamiento de Sacchi borró del mapa al rival, consolidando a los tres neerlandeses (Gullit, Van Basten y Frank Rijkaard) como la columna vertebral de un proyecto que rozaba la perfección.

El reto del segundo año

Mantenerse en la cima siempre ha sido el reto más complejo del fútbol de élite. Para la temporada 1989-1990, el Milan ya no contaba con el factor sorpresa; todos los equipos del continente estudiaban sus movimientos y su innovadora trampa del fuera de juego. A pesar de la resistencia, el equipo avanzó con solidez hasta la final de Viena, celebrada el 23 de mayo de 1990 en el Praterstadion.

El rival en esta ocasión fue el Benfica de Portugal. A diferencia de la goleada del año anterior, este encuentro exigió una versión mucho más estratégica y paciente del cuadro rossonero.

El quiebre del partido llegó en el minuto sesenta y ocho. Una combinación precisa en el mediocampo permitió que Frank Rijkaard rompiera líneas desde atrás. Tras recibir una asistencia quirúrgica de Van Basten, el centrocampista definió con frialdad ante la salida de Silvino Louro. El uno a cero fue definitivo. El Milan cerró los espacios de manera impecable durante el tramo final, asegurando su cuarta Copa de Europa y sellando el legendario bicampeonato.

El valor de este doblete se agigantó con el paso de los años. Tras la victoria del Milan en 1990, la UEFA reestructuró el torneo en 1992, dando paso a la actual Champions League con fase de grupos y una mayor cantidad de partidos, lo que dificultó notablemente la defensa del título. Ningún otro club logró repetir campeonatos de forma consecutiva hasta que el Real Madrid rompió el maleficio en la pasada década.

La hazaña del Real Madrid

El Real Madrid es, hasta la fecha, el único equipo capaz de romper la barrera del formato moderno de la Champions League, no solo siendo bicampeón, sino yendo un paso más allá.

Bajo la dirección de Zinedine Zidane, el conjunto madrileño logró una racha histórica al coronarse campeón en 2016, 2017 y 2018. Este hito es, de hecho, más complejo que el del Milan de 1990, dado que el formato actual de la Champions League incluye una fase de grupos exigente y una mayor cantidad de partidos de eliminación directa, lo que aumenta exponencialmente el desgaste físico y la dificultad.

Mientras que el Milan de Sacchi se mantiene como el último bicampeón de la Copa de Europa tal y como se conocía antes de 1992, el Real Madrid posee el título honorífico de ser el único tricampeón en la historia de la actual UEFA Champions League.

PSG nuevo monarca europeo

A este selecto club ahora se le une el Paris Saint-Germain de Francia quien acaba de conquistar La Orejona por segundo año consecutivo al vencer en tanda de penaltis al Arsenal 4-3.