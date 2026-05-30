Francia agiganta su palmarés en las competencias europeas

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Durante décadas, el fútbol de clubes en Francia arrastró una especie de maleficio en el viejo continente. Mientras su selección nacional acumulaba Copas del Mundo y Eurocopas, sus instituciones locales solían quedarse a las puertas de la gloria continental, viendo cómo las ligas de España, Inglaterra, Italia y Alemania dominaban los podios de la UEFA.

Sin embargo, el panorama del balompié europeo ha experimentado un vuelco tectónico. Con la reciente consagración del Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League 2025-2026 en Budapest, el fútbol francés ha consolidado una dinastía contemporánea que reescribe por completo sus libros de historia, elevando a cinco los títulos oficiales del país en torneos de primera línea de la UEFA (excluyendo la extinta Copa Intertoto).

La cronología de la gloria francesa en Europa

El camino hacia la cumbre europea para los clubes de la Ligue 1 ha sido largo, sufrido y, en este ecuador de la década, un absoluto monólogo de autoridad parisina:

1. El pionero: Olympique de Marsella (Champions League 1992-1993)

El Olimpo del fútbol europeo se abrió para Francia por primera vez en la temporada inaugural bajo el formato moderno de la "Champions League". Aquel inolvidable Olympique de Marsella, comandado por figuras de la talla de Didier Deschamps, Fabien Barthez y Rudi Völler, tocó el cielo en el Estadio Olímpico de Múnich. Un soberbio cabezazo del defensor Basile Boli bastó para derrotar 1-0 al todopoderoso AC Milan de Fabio Capello. Aquella estrella en el escudo de "L'OM" se mantuvo durante tres décadas como el único gran orgullo francés en el torneo más prestigioso del mundo.

2. La gloria copera: Paris Saint-Germain (Recopa de Europa 1995-1996)

Antes de los presupuestos multimillonarios de la era moderna, el Paris Saint-Germain ya sabía lo que era celebrar en Europa. En la extinta Recopa de Europa (competición que reunía a los campeones de Copa de cada país), el conjunto de la capital francesa alzó el título en 1996 al vencer 1-0 al Rapid de Viena en Bruselas, gracias a un gol de tiro libre de Bruno N'Gotty. Un equipo recordado con gran cariño por la hinchada parisina, donde brillaban leyendas como Raí y Youri Djorkaeff.

3. La caída del muro: Paris Saint-Germain (Champions League 2024-2025)

El título que cambió para siempre el destino moderno de la institución y rompió una sequía nacional de 32 años sin "Orejonas". Tras quedarse a las puertas en varias campañas traumáticas del pasado (incluyendo la era de Kylian Mbappé), el proyecto liderado desde el banquillo por el español Luis Enrique Martínez rompió el maleficio en la temporada 2024-2025, saldando la gran deuda histórica del fútbol de la capital.

4. El bicampeonato histórico: Paris Saint-Germain (Champions League 2025-2026)

La consagración definitiva en la élite absoluta. Al coronarse bicampeón consecutivo este sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, el PSG ha colocado a Francia en un lugar de privilegio inédito en la historia de la UEFA. Luis Enrique ha edificado una estructura intratable que ha transformado la antigua "maldición francesa" en un dominio absoluto del continente.

El desglose del palmarés europeo de Francia

La distribución de los trofeos continentales de primera categoría que descansan en territorio galo se resume de la siguiente manera:

Al revisar las vitrinas del fútbol francés, el Paris Saint-Germain se erige ahora como el dominador absoluto del país con un total de 3 títulos europeos en su historia, desglosados en su reciente y espectacular bicampeonato de la UEFA Champions League (2025 y 2026) y la recordada Recopa de Europa conseguida en la campaña 1996. Por su parte, el Olympique de Marsella completa el palmarés nacional manteniendo en su escudo el honor de haber conquistado 1 título continental, siendo los pioneros del país al alzar la histórica e inaugural edición de la UEFA Champions League en 1993.

Con dos coronas consecutivas de la Champions League viajando de manera ininterrumpida a las vitrinas de París, Francia ha dejado de ser un mero espectador en las noches mágicas europeas. La Ligue 1 ha encontrado su bandera internacional y, hoy por hoy, Europa se rinde ante los pies del fútbol galo.