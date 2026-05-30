PSG hace temblar a Europa: Lista de campeones de la Champions League

El París Saint-Germain revalidó su corona europea al vencer al Arsenal en la tanda de penaltis en Budapest, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Un gol temprano de Kai Havertz puso a soñar a los ingleses, pero Ousmane Dembélé igualó de penal a la hora de juego, castigando una falta de Christian Mosquera.
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Pese a terminar la competición invicto, el maleficio del Arsenal continuó desde los once metros: los fallos de Eberechi Eze y Gabriel entregaron el trofeo a los parisinos.
Con este título, el PSG logra su segunda Champions consecutiva y Luis Enrique alcanza su tercera "Orejona" personal, igualando a mitos como Guardiola y Zidane. Por su parte, Kylian Mbappé cierra el torneo como máximo goleador con 15 tantos, a pesar de haber caído en cuartos con el Real Madrid.
Reparto de títulos por clubes:
- Con 15: Real Madrid.
- Con 7: Milan.
- Con 6: Liverpool y Bayern Múnich
- Con 5: Barcelona.
- Con 4: Ajax.
- Con 3: Manchester United, Inter de Milán.
- Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín, Oporto, Chelsea y París Saint-Germain.
- Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja,