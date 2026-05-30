Champions League

PSG hace temblar a Europa: Lista de campeones de la Champions League

Este es el segundo título del conjunto francés en la historia

Por

Meridiano

Sabado, 30 de mayo de 2026 a las 03:56 pm
PSG hace temblar a Europa: Lista de campeones de la Champions League
Suscríbete a nuestros canales

El París Saint-Germain revalidó su corona europea al vencer al Arsenal en la tanda de penaltis en Budapest, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Un gol temprano de Kai Havertz puso a soñar a los ingleses, pero Ousmane Dembélé igualó de penal a la hora de juego, castigando una falta de Christian Mosquera.

NOTAS RELACIONADAS

Pese a terminar la competición invicto, el maleficio del Arsenal continuó desde los once metros: los fallos de Eberechi Eze y Gabriel entregaron el trofeo a los parisinos.

Con este título, el PSG logra su segunda Champions consecutiva y Luis Enrique alcanza su tercera "Orejona" personal, igualando a mitos como Guardiola y Zidane. Por su parte, Kylian Mbappé cierra el torneo como máximo goleador con 15 tantos, a pesar de haber caído en cuartos con el Real Madrid.

Reparto de títulos por clubes:

  • Con 15: Real Madrid.
  • Con 7: Milan.
  • Con 6: Liverpool y Bayern Múnich
  • Con 5: Barcelona.
  • Con 4: Ajax.
  • Con 3: Manchester United, Inter de Milán.
  • Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín, Oporto, Chelsea y París Saint-Germain.
  • Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja,

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?