PSG hace temblar a Europa: Lista de campeones de la Champions League

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El París Saint-Germain revalidó su corona europea al vencer al Arsenal en la tanda de penaltis en Budapest, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Un gol temprano de Kai Havertz puso a soñar a los ingleses, pero Ousmane Dembélé igualó de penal a la hora de juego, castigando una falta de Christian Mosquera.

Pese a terminar la competición invicto, el maleficio del Arsenal continuó desde los once metros: los fallos de Eberechi Eze y Gabriel entregaron el trofeo a los parisinos.

Con este título, el PSG logra su segunda Champions consecutiva y Luis Enrique alcanza su tercera "Orejona" personal, igualando a mitos como Guardiola y Zidane. Por su parte, Kylian Mbappé cierra el torneo como máximo goleador con 15 tantos, a pesar de haber caído en cuartos con el Real Madrid.

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