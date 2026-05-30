Mbappé reina: Así queda la tabla de goleadores de la Champions League

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A pesar de su prematura eliminación en los cuartos de final con el Real Madrid, Kylian Mbappé logró consolidarse como el máximo artillero de la UEFA Champions League 2025-26. El delantero francés cerró su participación con una impresionante cifra de 15 goles, una marca que resultó inalcanzable incluso para aquellos que llegaron a la instancia definitiva en el Allianz Arena de Múnich.

La ventaja de Mbappé sobre sus perseguidores era tan sólida que ni siquiera el desenlace de la gran final entre el París Saint-Germain y el Arsenal pudo poner en riesgo su liderato. El británico Harry Kane, del Bayern Múnich, quedó como su escolta más cercano con 14 tantos, mientras que el georgiano Kvicha Kvaratskhelia, el referente ofensivo más peligroso de los finalistas, terminó el certamen con 10 anotaciones.

Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras las semifinales:

Con 15 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).

Con 14 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich).

Con 10 goles: Julián Alvarez (3p) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

Con 8 goles: Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City) y Ousmane Dembele (FRA/París Saint Germain).

Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray).

PSG hace historia

Los penaltis, con dos tiros enviados fuera, los ejecutados por Eberechi Eze y Gabriel, alargaron la hegemonía europea del París Saint Germain, por segunda vez seguida vencedor de la Liga de Campeones, y encumbran la filosofía y el trabajo del técnico español Luis Enrique, que consiguió su tercer éxito como entrenador en la Champions League, segunda con el equipo francés.