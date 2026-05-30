Champions League: París Saint-Germain hace historia con un nuevo título ante el Arsenal

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El París Saint-Germain volvió a tocar la gloria europea este sábado 30 de mayo tras conquistar la UEFA Champions League 2026 en una final cargada de emoción frente al Arsenal. El conjunto francés logró imponerse 4-3 en la tanda de penales luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios en el imponente Puskás Aréna de Hungría.

La definición estuvo a la altura de una final de esta competición. El Arsenal golpeó primero con intensidad y personalidad en los primeros cinco minutos del juego, mientras que el PSG reaccionó en el momento más complicado para mantenerse con vida en el partido en la segunda mitad.

Champions League - PSG

Los dirigidos por Luis Enrique mostraron carácter competitivo a pesar de estar abajo en el marcador y ante una de las mejores defensas del torneo.

Los comandados por Mikel Arteta, por su parte, ofrecieron una actuación sólida durante buena parte del compromiso. Los ingleses dominaron varios tramos del encuentro gracias a la presión alta y la movilidad ofensiva, pero no lograron sostener la ventaja en áreas clave del campo.

Con el empate consumado al finalizar el tiempo reglamentario, la final se definió desde el punto penal. Allí apareció la sangre fría del PSG, que mostró mayor efectividad y terminó inclinando la balanza a su favor para levantar nuevamente el trofeo más importante a nivel de clubes.

La victoria tiene un significado especial para el club francés, ya que consiguió proclamarse campeón de la Champions League por segundo año consecutivo, consolidando así uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente.

Finalmente, el París Saint-Germain podrá celebrar por todo lo alto un nuevo trofeo de Champions, mientras que el Arsenal tendrá que conformarse con el segundo lugar y pensar en la mejora de cara al futuro.