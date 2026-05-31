Mundial 2026: Lamine Yamal habla sobre lo que fue su temor de perderse la Copa del Mundo

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La selección española ya vive la emoción previa al Mundial 2026 y una de las voces más esperadas dentro de la concentración ha sido la de Lamine Yamal. La joven estrella del FC Barcelona habló abiertamente sobre el complicado momento que atravesó tras sufrir una lesión que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo por unos días.

El futbolista de 18 años reconoció que pasó días de incertidumbre y preocupación después de lesionarse, especialmente porque el Mundial estaba cada vez más cerca. Sus declaraciones reflejan la presión emocional que vive un jugador cuando siente que podría perderse la oportunidad más importante de su carrera deportiva a pesar de tener una corta edad.

Lamine Yamal - Mundial 2026

“Tenía miedo de perdérmelo”, confesó el atacante durante una charla con la prensa de la selección española. Yamal explicó que, en el instante en el que sintió la molestia física, comenzó a pensar inmediatamente en las consecuencias que podía traer la lesión.

“Estaba rezando por dentro para que no fuera nada grave”, comentó el futbolista, dejando claro el impacto emocional que sufrió en aquel momento.

Sin embargo, logró superar el problema físico y ahora llega al Mundial 2026 completamente enfocado en ayudar a España a pelear por el título.

Además de hablar sobre su recuperación, Yamal mostró la ambición que existe dentro del grupo dirigido por la selección española. “Desde que terminó la Eurocopa todos estábamos esperando este día”, afirmó el joven atacante.

Finalmente, la presencia de Lamine Yamal se perfila como una de las grandes atracciones del Mundial 2026 y no es para menos. Su talento, velocidad y capacidad para desequilibrar lo convierten en una pieza fundamental para las aspiraciones de España de levantar un nuevo título de la Copa del Mundo.