El grito feminista en la Casita de Bad Bunny en España: “¡Queremos más gordas!”

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En cada parada, la Casita de Bad Bunny se carga de celebridades, pero también de fanáticas que deben pasar un filtro para poder acceder a la zona más privilegiada del concierto.

El 30 de mayo, el reguetonero ofreció el primero de diez conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid, con la presencia de Ester Expósito, María León, Ana de Armas, jugadores del Real Madrid y el Rayo Vallecano en la Casita.

Sin embargo, un reportaje realizado por El País de España expuso una rigurosa selección basada en estereotipos para captar a ciertas fans y cumplir su sueño de estar al lado del puertorriqueño y los famosos.

“¡Queremos más gordas!”

Ante la vista del público, un joven identificado como Jeremy sale minutos antes de comenzar el recital y enfoca su atención en cada una de las jóvenes vestidas con toda la estética urbana; incluso, algunas que ya han identificado al hombre se acercan para pedirle una oportunidad.

Esta selección ha indignado a ciertas asistentes y usuarios en redes sociales por reforzar los estereotipos de belleza, como si “ser bonita y delgada” fuera el único requisito para estar en la Casita.

Cuando llegó el momento más esperado, una mujer al tanto de la situación gritó: “¡Queremos gordas!”.

Bad Bunny y Ester Expósito

Uno de los instantes más eufóricos del evento lo protagonizaron Bad Bunny y Ester Expósito, una de las invitadas de la noche con quien compartió un baile vergonzoso para el cantante, pues segundos después se escondió dentro de su chaqueta ante la mirada de la multitud.