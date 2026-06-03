Lamine Yamal reconoció que su derrota más dura fue frente a Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

Hay un jugador que tiene muchos reflectores por estos días por lo que puede ser su participación en el venidero Mundial 2026. Se trata de Lamine Yamal, el joven delantero español, reconocido como uno de los nombres que puede dar la sorpresa en el torneo.

Mientras se acerca el evento deportivo más importante del mundo y más esperado del año, el juvenil es uno de los que más contenido está dando a las redes sociales y recientemente volvió al centro de la discusión.

En unas declaraciones que se viralizaron, Lamine apuntó dos momentos importantes de su naciente carrera, que ya destaca con 18 años de edad. Esas dos vivencias lo llevaron a uno de los partidos que más recuerda positivamente y al encuentro que más lo marcó desde el revés negativo.

Lamine Yamal apunta dos momentos

En primera instancia, el canterano culé quedó con el triunfo que disfrutó con su FC Barcelona ante el Real Madrid, con marcador de. Ese 'clásico' fue especial para él porque anotó uno de esos goles y contribuyó con una asistencia.

Ahora bien, no todo ha sido alegría para el delantero, al que también le hicieron señalar el punto más triste, con una caída que lo haya marcado fuertemente. En este contexto apuntó una derrota que le marcó.

Esa no es otra a la que padeció en la final de la Nations League, en la que cayó con su selección española frente al combinado de Portugal. Un revés que tiene muy marcado, pese a los meses que ya transitaron y en la mantuvo un careo futbolístico ante Cristiano Ronaldo.

Por lo pronto, Lamine Yamal aguarda el inicio del Mundial 2026 con su España, que tiene pensado dar el pistoletazo de salida en el torneo el 15 de junio ante la selección de Cabo Verde, en un compromiso correspondiente al Grupo H.