Final de la Champions League causó revuelo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

No es un secreto para nadie que la Champions League es uno de los eventos más importantes del mundo, que se roba la atención cada vez que llega a instancias decisivas. Sin embargo, el producto europeo habría crecido tanto, que hasta en escenarios impensados también dio el golpe sobre la mesa.

Al menos, así han reseñado las primeras revisiones de audiencia sobre la última final de la Liga de Campeones, que dejó como campeón al PSG en tanda de penales contra el Arsenal.

Para muestra un botón con lo que apuntó CBS sobre ese partido en Estados Unidos, un mercado que anteriormente no era tan apegado a lo futbolero y que ha venido dando pasos importantes a esa dirección.

Desde CBS señalaron que el PSG-Arsenal fue el: "partido de fútbol de clubes más visto en la historia de la televisión en inglés en EE.UU", una referencia nada desdeñable y que enmarca hacia donde va el balompié en este país que es sede de la próxima edición de la Copa del Mundo junto a México y Canadá.

Los datos de la Champions League en Estados Unidos

Esos datos dejaron un precedente importante para lo que vendría en venidera edición. Por ejemplo, en lo apuntado por CBS el promedio habría sido de 3.087 millones de espectadores, lo que representó un aumento del 51% respecto a 2025.

Incluso, el pico más alto se dio en la instancia decisivas en la tanda de penales con 3.926 millones. Desde luego, se entiende que estos números no se van a comparar a lo interno del país como el evento local más seguido, el Super Bowl.

Eso sí, en estimaciones recientes de la propia UEFA también habría que hablar de la audiencia global media en directo de la final en Champions League, que señalan cercano a los 150 millones de personas. En un partido que aproximadamente 450 millones ven por momentos el evento a através de distintas vías como la televisión, plataformas de streaming, pantallas gigantes, recintos públicos o espacios autorizados.