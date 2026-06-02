Juan Tolisano tras la derrota de la Vinotinto: "Tenemos que mejorar de cara al arco"

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Tras el tropiezo inicial de la Vinotinto Sub-20 frente a Canadá (0-2) en el Torneo Maurice Revello, Juan Domingo Tolisano, ofreció sus impresiones.

El seleccionador venezolano habló sobre el desempeño de sus dirigidos, enfocándose en un análisis equilibrado entre lo positivo y los aspectos a mejorar de cara a los próximos partidos en Francia.

A pesar de la derrota, rescató la propuesta que intentó plasmar el equipo durante los primeros minutos del compromiso. "Me quedo con la sensación de que jugamos un buen primer tiempo en campo rival y con la intención de salir jugando desde atrás".

Hay que mostrar más efectividad

Sin embargo, el estratega fue autocrítico al analizar los factores que impidieron un resultado favorable. El problema principal pasó por la concreción de las oportunidades generadas.

"Tenemos que mejorar la efectividad de cara al arco", sentenció, reconociendo que, aunque el equipo logró establecer dominio territorial, la falta de puntería fue el factor determinante que les impidió sumar en su estreno.

Mirada al futuro

Consciente de que el formato del torneo permite margen de reacción, Juan Tolisano ya piensa en el ajuste de las piezas. El cuerpo técnico se enfoca ahora en trabajar la serenidad en los metros finales y la solidez defensiva para evitar distracciones.

La consigna es que el equipo tiene la intención y el volumen de juego necesario, pero debe transformarlo en goles para mantener vivas las aspiraciones de avanzar en la competición.

La Vinotinto buscará trasladar estas correcciones al césped en su siguiente presentación, donde la contundencia será el objetivo primordial para revertir la situación en la tabla del Grupo B.