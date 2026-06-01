La Vinotinto pierde en el debut en el Torneo Maurice Revello 2026

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La Vinotinto Sub-20, dirigida por Juan Tolisano, tuvo un estreno agridulce en su participación en el prestigioso Torneo Maurice Revello 2026.

El combinado nacional no logró desplegar su mejor fútbol y terminó cayendo ante su similar de Canadá, en un encuentro marcado por la falta de intensidad y distracciones defensivas que terminaron costando caro.

Desde el pitido inicial, Venezuela se mostró desconectada en el terreno de juego. El equipo evidenció fragilidad en la última línea, luciendo desubicado ante el planteamiento canadiense.

La mala fortuna también hizo acto de presencia temprano. El primer tanto de Canadá llegó tras una serie de rebotes infortunados que terminaron en un gol de "carambola", descolocando al guardameta nacional. Con el marcador en contra, el equipo no logró reaccionar a tiempo y llegó el segundo gol en contra.

Reacción insuficiente

Para la segunda mitad, la imagen de la Vinotinto cambió. Con el ingreso de nombres como Henrry Díaz o Luis Carrero, el equipo adelantó sus líneas y mostró una propuesta más agresiva, logrando generar ocasiones de peligro constante en el área rival.

Sin embargo, el gran pecado del cuadro nacional fue la falta de contundencia frente al arco. A pesar de dominar la posesión y acercarse con insistencia, la puntería no estuvo fina. La mayoría de los remates venezolanos terminaron desviados o bloqueados por una defensa canadiense que supo resistir el asedio final.

Este debut obliga al cuerpo técnico a ajustar rápidamente los automatismos defensivos y trabajar la definición si el equipo quiere aspirar a recuperar terreno en lo que resta del torneo.

Venezuela tendrá la oportunidad de redimirse en su próximo compromiso, donde buscará equilibrar la balanza, mejorar su efectividad y demostrar que el nivel mostrado tras el descanso es el estándar que el equipo puede sostener durante los noventa minutos.