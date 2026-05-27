Torneo Maurice Revello: La Vinotinto presenta su convocatoria para el torneo

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La edición del Torneo Maurice Revello 2026, antiguo Esperanzas de Toulon y que podrás disfrutar por la señal de Meridiano Televisión, está a la vuelta de la esquina y tiene pensado iniciar este domingo 31 de mayo, en lo que será la edición 52 del prestigioso e histórico certamen juvenil, que se celebrará en Francia y que tendrá participación de Venezuela, que ya presentó la convocatoria de la Vinotinto.

El estratega Juan Domingo Tolisano ya definió el listado con el que saldrá a pelear esta competición y presentó como principales novedades a nombres como Aquiles Zamora, juvenil del Necaxa mexicano, y al mediocampista Luis Carrero, perteneciente al Maribor sueco, así como Marco Morigi del NY Red Bulls.