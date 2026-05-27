Torneo Maurice Revello

Torneo Maurice Revello: La Vinotinto presenta su convocatoria para el torneo

La Vinotinto forma parte del Grupo B del certamen junto a las selecciones de Canadá, Costa de Marfil, Japón y Portugal 

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Meridiano

Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 06:07 pm
Torneo Maurice Revello: La Vinotinto presenta su convocatoria para el torneo
Foto: FVF
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La edición del Torneo Maurice Revello 2026, antiguo Esperanzas de Toulon y que podrás disfrutar por la señal de Meridiano Televisión, está a la vuelta de la esquina y tiene pensado iniciar este domingo 31 de mayo, en lo que será la edición 52 del prestigioso e histórico certamen juvenil, que se celebrará en Francia y que tendrá participación de Venezuela, que ya presentó la convocatoria de la Vinotinto.

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El estratega Juan Domingo Tolisano ya definió el listado con el que saldrá a pelear esta competición y presentó como principales novedades a nombres como Aquiles Zamora, juvenil del Necaxa mexicano, y al mediocampista Luis Carrero, perteneciente al Maribor sueco, así como Marco Morigi del NY Red Bulls.

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