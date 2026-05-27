Torneo Maurice Revello 2026 EN VIVO por Meridiano Televisión

Por Andrea Matos Viveiros
El Torneo Maurice Revello celebra su edición número 52, reuniendo a las futuras estrellas del fútbol mundial del 31 de mayo al 13 de junio en Francia. Diez selecciones internacionales competirán por suceder a Francia, campeona de 2025, en uno de los campeonatos juveniles más importantes del planeta.
Venezuela quiere brillar
Venezuela integrará el Grupo B junto a Canadá, Costa de Marfil, Japón y Portugal. Mientras que el Grupo A estará conformado por China, Colombia, República Democrática del Congo, Arabia Saudita y Túnez.
Los encuentros se disputarán en Aviñón, Aubagne y Toulon, ciudades históricas del torneo que nuevamente recibirán a las grandes promesas del fútbol internacional.
¿Dónde ver el Torneo Maurice Revello?
Meridiano Televisión transmitirá todos los partidos EN VIVO por señal abierta para toda Venezuela. Además, los fanáticos podrán disfrutar cada encuentro en HD a través de las plataformas SimplePlus, InterGo, NetUno Go y ABA TV Go.
Calendario de juegos
DOMINGO 31 MAYO CHINA VS ARABIA SAUDI / INICIO 9:00 A.M.
DOMINGO 31 MAYO RD CONGO VS TÚNEZ / INICIO 12:30 P.M.
LUNES 1 DE JUNIO JAPÓN VS COSTA DE MARFIL / INICIO 9:00 A.M.
LUNES 1 DE JUNIO VENEZUELA VS CANADÁ / INICIO: 12:30 P.M
MARTES 2 DE JUNIO CHINA VS RD CONGO / INICIO 9:00 A.M.
MARTES 2 DE JUNIO ARABIA SAUDI VS COLOMBIA / INICIO 12:30 P.M.
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO JAPÓN VS PORTUGAL / INICIO 9:00 A.M.
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO VENEZUELA VS COSTA DE MARFIL / INICIO: 12:30 P.M
VIERNES 5 DE JUNIO COLOMBIA VS CHINA / INICIO 9:00 A.M.
VIERNES 5 DE JUNIO ARABIA SAUDI VS TÚNEZ / INICIO 12:30 P.M.
SÁBADO 6 DE JUNIO JAPÓN VS CANADÁ / INICIO 9:00 A.M.
SÁBADO 6 DE JUNIO PORTUGAL VS COSTA DE MARFIL / INICIO: 12:30 P.M
DOMINGO 7 DE JUNIO RD CONGO VS COLOMBIA / INICIO 9:00 A.M.
DOMINGO 7 DE JUNIO CHINA VS TÚNEZ / INICIO 12:30 P.M
LUNES 8 DE JUNIO COSTA DE MARFIL VS CANADÁ / INICIO 9:00 A.M.
LUNES 8 DE JUNIO VENEZUELA VS PORTUGAL / INICIO: 12:30 P.M
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO RD CONGO VS ARABIA SAUDI / INICIO 7:30 A.M.
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO COLOMBIA VS TÚNEZ / INICIO 1:00 P.M.
JUEVES 11 DE JUNIO VENEZUELA VS JAPÓN / INICIO 7:30 A.M.
JUEVES 11 DE JUNIO PORTUGAL VS CANADÁ / INICIO 1:00 P.M.
SÁBADO 13 DE JUNIO TERCER / CUARTO LUGAR / INICIO 7:30 A.M.
SÁBADO 13 DE JUNIO FINAL / INICIO 1:00 P.M.
La emoción del Maurice Revello 2026 se vive por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.