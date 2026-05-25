Pásala Mundial con Meridiano: suplementos y calendarios especiales de fútbol para toda Venezuela

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Por Andrea Matos Viveiros

La emoción del fútbol se vive al máximo con la nueva campaña “Pásala Mundial con Meridiano”, una propuesta especial que durante una semana acompañará a los fanáticos venezolanos con entregas únicas, información exclusiva y material coleccionable en la edición impresa del diario deportivo de Venezuela.

Suplemento especial mundialista miércoles 10 de junio

El miércoles 10 de junio, los lectores podrán disfrutar de un suplemento especial dedicado al Mundial, disponible junto al diario Meridiano en toda Venezuela. La edición incluirá datos completos de las selecciones participantes, estadísticas actualizadas, información de los estadios y contenido imperdible para los amantes del fútbol.

Además, el suplemento contará con una entrevista exclusiva a DJane Violet, creadora del himno oficial de los voluntarios del Mundial, quien compartirá detalles sobre la inspiración y el impacto de esta producción musical en el evento deportivo más importante del planeta.

Calendario de pared para coleccionar

Como parte de la campaña “Pásala Mundial con Meridiano”, los lectores también podrán obtener un calendario de pared especial con diseño mundialista.

El calendario estará disponible el miércoles 10 de junio únicamente para el interior del país, mientras que en la Gran Caracas podrá conseguirse el jueves 11 de junio junto a la edición impresa de Meridiano.

Calendario de bolsillo en Caracas

La promoción continúa el viernes 12 de junio con la entrega exclusiva del calendario de bolsillo en la Gran Caracas, ideal para seguir cada partido, anotar resultados y mantener siempre presente la agenda del Mundial.

Con “Pásala Mundial con Meridiano”, la pasión del fútbol llega a todos los hogares venezolanos con información y entretenimiento para disfrutar cada jornada del torneo de fútbol mundial.