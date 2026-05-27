Estas son las 3 joyas que liderarán a la Vinotinto en el Maurice Revello

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El Torneo Maurice Revello es, por excelencia, la vitrina donde los cazatalentos del fútbol mundial descubren a las estrellas del mañana.

Con la cuenta regresiva en marcha para el debut de la Vinotinto Sub-20 el próximo lunes ante Canadá, el cuerpo técnico liderado por Juan Domingo Tolisano ha confeccionado una lista donde resalta la madurez colectiva, pero en la que inevitablemente emergen nombres propios llamados a marcar la diferencia.

Dentro de una convocatoria caracterizada por su base mundialista, existen tres futbolistas que, por presente, proyección y jerarquía, están señalados por los analistas para llevar la batuta y liderar el fútbol de Venezuela en territorio europeo.

Las estrellas de la Vinotinto

Henrry Díaz (Monagas SC)

El joven baluarte del Monagas SC llega a Francia consolidado como una de las realidades más tangibles del torneo local. En la categoría Sub-17 fue, sin dudas, el motor del mediocampo y su inoportuna lesión en la fase de grupos del Mundial, se hizo notar en la selección, quien perdió lucidez y creatividad.

Con 18 años ya forma parte del primer equipo, sumando minutos en la Liga FUTVE y en la Copa Sudamericana.

Yerwin Sulbarán (RB Salzburgo)

Lleva la etiqueta de ser un jugador diferente, capaz de romper líneas mediante el regate y generar ocasiones manifiestas de gol en el último tercio de la cancha. Su formación y rendimiento lo llevaron a firmar por el RB Salzburgo, apenas se habrá el mercado de fichajes en Europa.

Gustavo Caraballo (Orlando City)

La presencia de futbolistas formados en sistemas competitivos del extranjero siempre aporta un matiz de madurez invaluable en categorías juveniles. Ese es el caso de Caraballo, ficha del Orlando City en el fútbol estadounidense. En la actual temporada, en la MLS Next Pro, registra cuatro goles y tres asistencias.

El destino de la Vinotinto Sub-20 en el exigente Grupo de la muerte dependerá en gran medida de la cohesión colectiva, pero las individualidades de Díaz, Sulbarán y Caraballo se presentan como los argumentos más sólidos de Venezuela para soñar en grande en suelo francés.