Conoce a Marco Libra: El joven Vinotinto que Vizcarrondo llamó a la Absoluta

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La Vinotinto se alista para una nueva fecha FIFA al mando de Oswaldo Vizcarrondo. De acuerdo al calendario, la Absoluta deberá enfrentarse a Turquía e Irak en la doble fecha, sirviendo como preparación de cara al Mundial de 2026.

Lamentablemente, Venezuela no estará presente en dicha competición y el cuerpo técnico criollo toma estos partidos para armar una base de jugadores y una idea de juego, la cual pueda ofrecer resultados positivos en las competiciones oficiales (Copa América y Eliminatorias Sudamericanas).

Por ello, Vizcarrondo tomó la decisión de convocar a varios jugadores, que hasta el momento han tenido muy poco rodaje con la selección. Entre ellos, aparece el nombre de Marco Libra, un joven mediocampista que milita en las inferiores del Bolonia de Italia.

Vizcarrondo alucina con la proyección de Libra

En la conferencia de prensa para anunciar la convocatoria, el ex zaguero se detuvo a explicar la inclusión del mundialista Sub-17 en la nómina absoluta y confesó que dentro de la Federación Venezolana de Fútbol ven un proyecto muy interesante en él.

"Yo lo tuve en la Sub-17, venimos siguiéndolo. Cuando sacamos las estadísticas del GPS tenía números que eran de jugador profesional. Queremos generar lo que en su momento se logró con Balbo: darle a entender al club que es un jugador importante para nosotros y que lo tenemos en seguimiento", afirmó.

En los últimos parones internacionales, Vizcarrondo tomó en cuenta al joven lateral izquierdo de la Fiorentina, Luis Balbo, pese a no tener minutos con el primer equipo. Lo utilizó y regresó a su club con otro papel, tanto que empezó a tener regularidad y ahora es fijo en el equipo profesional de la "Viola".

"Sé que Marco Libra tiene las cualidades, vamos a llevarlo poco a poco, que esté con nosotros le va ayudar en su proyección. Ojalá tenga buena salud, porque entendemos que en uno o dos años puede estar en la élite del fútbol italiano", manifestó.