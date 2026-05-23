¿Qué Vinotintos llegan en mejor momento a la fecha FIFA?

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La última convocatoria de la Vinotinto ha generado un fuerte debate por sus sorpresas, pero si algo no se puede discutir es el espectacular momento de forma que arrastran algunos jugadores del llamado de Oswaldo Vizcarrondo.

De cara a los exigentes compromisos amistosos de esta doble fecha FIFA frente a Turquía e Irak, varios futbolistas criollos aterrizan en la concentración con el cartel de "intocables" gracias a su rendimiento inmediato a nivel de clubes.

El cuerpo técnico nacional ha premiado la regularidad tanto en el exigente fútbol europeo como en el panorama continental y local para conformar la nómina.

Los 5 Vinotintos con mejor forma

Gleiker Mendoza (Kryvbas FC / Ucrania)

El extremo venezolano se ha convertido en una de las sensaciones más imponentes de la liga ucraniana. Mendoza llega con una hoja de servicios sencillamente espectacular: 11 goles y 12 asistencias defendiendo los colores del Kryvbas.

Jesús Ramírez (CD Nacional / Portugal)

El gol tiene nombre y apellido en la delantera vinotinto. El ariete del Nacional de la primera división portuguesa firmó la temporada de su vida. Con 19 goles en su cuenta personal, "Chucho" llega afinado y con la confianza por las nubes, listo para trasladar su idilio con las redes europeas al frente de ataque nacional en los duelos ante turcos e iraquíes.

Telasco Segovia (Inter Miami / Estados Unidos)

La evolución de Telasco en la MLS sigue quemando etapas a velocidad de crucero. Convertido en una pieza de suma importancia en la medular del Inter, el larense combina su habitual despliegue físico con una notable llegada al área rival. Sus registros de la campaña hablan por sí solos: seis asistencias y dos goles.

Edson Tortolero (Carabobo FC / Venezuela)

El talento de la Liga FUTVE se hace presente con fuerza en la convocatoria. Tortolero ha sido el principal motor ofensivo del cuadro granate, registrando nueve anotaciones que justifican por completo su llamado.

Luis Balbo (Fiorentina / Italia)

La gran garantía de solidez defensiva y proyección por las bandas llega desde la Serie A. Balbo se ha consolidado como un lateral de enorme regularidad en el exigente ecosistema de la Fiorentina.