Estas son las novedades de la convocatoria vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo

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La Vinotinto tiene su convocatoria definida para lo que serán sus dos partidos amistosos en el mes de junio, contra Turquía e Irak. En esta ocasión, el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo llamó a jugadores que seguramente serán la base de su ciclo, aunque también hubo una que otra novedad que no pasó desapercibida.

Juventud y renovación en la Vinotinto

Si hay algo que pedía la selección era aires de renovación, y todo apunta a que sucederá en esta nueva etapa. Ciertamente, ya Vizcarrondo ha convocado a esos jugadores que apuntan como la generación de relevo, donde por supuesto destaca la juventud.

En ese sentido, dos nombres novedosos de esta lista son Javier Otero y Marco Libra. Por un lado, el primero es un portero que hace vida en el Orlando City de la MLS, con una presencia activa en la Vinotinto desde 2023. Por su parte, el segundo cuenta con formación en las categorías inferiores del Bologna de Italia, además de algunos llamados al combinado nacional sub-17.

Asimismo, otra de las grandes novedades que no se puede pasar por alto es la del regreso de Yangel Herrera, quien seguramente se encargará de liderar a esta nueva camada vinotinto. Hablamos, por supuesto, del máximo referente venezolano del mediocampo en la actualidad.

Finalmente, Edson Tortolero y Eric Ramírez son convocados gracias al gran presente que viven ambos con el Carabobo FC, siendo de las figuras más destacadas del equipo en Copa Sudamericana.

Veteranos que quedaron por fuera

Y si nos referimos a grandes sorpresas en esta convocatoria, sin duda que las ausencias de Salomón Rondón y Jefferson Savarino son las más notables. Como muchos recordarán, los dos futbolistas fueron protagonistas de un altercado en redes sociales que habría influido en la decisión del seleccionador.

Del mismo modo, nombres que en algún momento se consideraron de peso como Yeferson Soteldo, José "Brujo" Martínez o Tomás Rincón, tampoco entraron en el llamado vinotinto para la próxima fecha FIFA. Todo esto, a su vez, podría traducirse como el posible fin de los veteranos dentro de la selección.