¡Savarino y Salomón fuera por su pelea! Esta es la convocatoria de la Vinotinto

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El seleccionador de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, dio a conocer en rueda de prensa la lista de los futbolistas venezolanos que representarán al país en los próximos dos compromisos a disputar ante los combinados de Turquía e Irak.

Esta lista tiene varias sorpresas entre los aficionados. La ausencia de figuras como Jefferson Savarino y Salomón Rondón se convirtió rápidamente en el tema más comentado, tomando en cuenta sus altercados en las redes sociales, lo que habría influido en la decisión técnica.

La Vinotinto: Jefferson Savarino y Salomón Rondón

La convocatoria mezcla experiencia con jóvenes talentos que buscan consolidarse dentro del nuevo proyecto de la selección.

Entre los nombres más destacados de la convocatoria aparecen José Contreras en el arco, Jon Aramburu en defensa y Cristian Cásseres Jr. en el mediocampo, además de atacantes como David Martínez y Kevin Kelsy, quienes siguen ganando protagonismo dentro del fútbol internacional.

La lista también refleja una clara intención de renovación por parte del cuerpo técnico encabezado por Vizcarrondo. Varios jugadores que actualmente militan en ligas de Europa, Estados Unidos y Sudamérica recibieron el llamado para asumir un rol importante en esta nueva etapa de la selección nacional.

Los amistosos frente a Turquía e Irak servirán como una prueba importante para evaluar el rendimiento colectivo y comenzar a definir la base del equipo de cara a futuros torneos oficiales.

Finalmente, la expectativa entre los aficionados venezolanos continúa creciendo, especialmente por el interés de ver cómo responderá esta renovada Vinotinto bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo de cara a las próximas competiciones.