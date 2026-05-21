¡Final con sabor a Mundial! La Vinotinto luchará por el título

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La Vinotinto Sub-17 masculina inscribió su nombre en la gran final del prestigioso Torneo Internacional Canteras de América, luego de firmar una destacada victoria ante el conjunto anfitrión, Newell's Old Boys.

El héroe de la jornada para la escuadra criolla fue el defensor Emmanuel Brito, quien se vistió de delantero para firmar un soberbio doblete que inclinó la balanza a favor de los venezolanos.

Con un sólido orden defensivo y una alta efectividad en las jugadas de estrategia, los juveniles nacionales lograron neutralizar la intensidad del combinado argentino en su propio feudo para sellar el boleto al partido definitivo.

Es importante mencionar, que la selección nacional llega a esta instancia invicto (tres victorias en la fase de grupos y ahora en la semifinal).

¡Se cruzan con México!

El destino ha querido que los dirigidos por el estratega Fernando Aristeguieta se midan en la gran final ante su similar de México. Este compromiso adquiere un tinte sumamente especial y estratégico, ya que ambas delegaciones comparten el Grupo K en el próximo Mundial Sub-17 de Catar.

Por esta razón, el choque por el título en territorio sudamericano servirá como un emocionante e inédito preámbulo con auténtico sabor mundialista.

El cuerpo técnico liderado por el "Colorado" valora positivamente el roce competitivo alcanzado en este certamen, el cual forma parte fundamental de la planificación y el engranaje táctico de cara a la cita global de noviembre.

La Vinotinto Sub-17 saltará al terreno de juego con el objetivo de levantar el trofeo y enviar un firme mensaje de autoridad ante su futuro rival de grupo.