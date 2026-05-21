Estos son los rivales de la Vinotinto de Aristeguieta en el Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

Siguiendo los pasos del combinado femenino, la Selección de Venezuela Sub-17 masculina ya tiene trazada su ruta para la Copa Mundial de la categoría.

Tras el sorteo oficial de la FIFA, el conjunto criollo quedó ubicado en el Grupo K, donde tendrá que medir fuerzas ante rivales de gran exigencia internacional en territorio catarí.

Los ahora dirigidos por el seleccionador nacional Fernando Aristeguieta se enfrentarán en la fase de grupos a las selecciones de México, Camerún y Rumanía.

En el Torneo Sudamericano, los "chamos" no ofrecieron un buen desempeño bajo el mando de Jhonny Ferreira y lograron clasificar en el último partido de play-offs ante Bolivia por la mínima. En dicha competición terminó con tres derrotas, un empate y dos victorias (ambas 1-0).

¿Cuándo debutarán en la cita mundialista?

Ahora bien, el exigente sector obligará a la escuadra venezolana a desplegar su mejor fútbol ante el siempre competitivo campeón de la CONCACAF, la potencia física característica del balompié africano y el orden táctico del conjunto europeo.

La Vinotinto Sub-17 hará su estreno oficial en la cita mundialista el próximo 21 de noviembre, fecha en la que marcará el inicio de su camino con la ilusión de superar la fase de grupos y dejar una huella histórica en el torneo asiático.

El cuerpo técnico liderado por el "Colorado" Aristeguieta enfocará los próximos meses en módulos de preparación intensivos para acoplar las piezas definitivas de esta prometedora generación de futbolistas. El año pasado, la Sub-17 de Vizcarrondo quedó eliminada en dieciseisavos de final ante Corea del Norte.