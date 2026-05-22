Figura de la Vinotinto se queda sin equipo ¿A dónde irá?

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La pasantía de uno de los goleadores de la Vinotinto por el fútbol de México parece haber llegado a su fin a tan solo 5 meses de haber firmado su contrato.

Según el periodista, Felipe Cárdenas el delantero criollo, Josef Martínez habría puesto fin a su vínculo contractual con el Tijuana.



"Me han informado que Josef Martínez y el Club Tijuana han rescindido su contrato de mutuo acuerdo. El internacional venezolano está abierto a regresar a la MLS", rezaba el comunicado publicado por Cárdenas.

En su corta estadía en el fútbol mexicano, Josef Martínez tan solo ha logrado ocho presencias en la Liga MX. En esos ocho compromisos tan solo jugó 234 minutos y no marcó ni un solo tanto.

Recordemos que el delantero, ex del Caracas FC, es uno de los máximos goleadores de la historia de la MLS. En total marcó 130 tantos en 213 compromisos, ubicandose en la sexta plaza de todos los tiempos.