La Vinotinto se consagra campeona de este prestigioso torneo

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La Vinotinto sub-17 masculina logró su objetivo. En una jornada que lucía perfecta para hacer historia, los dirigidos por el seleccionador Fernando Aristeguieta se quedaron con el título del prestigioso Torneo Internacional Canteras de América, esto luego de derrotar por 2 a 1 a su similar de México.

Para este importante compromiso, la figura más destacada no pudo ser otra que José Gamboa, quien se encargó de anotar los dos goles de Venezuela a los minutos 74 y 80+2'. De hecho, hay que resaltar que el chamo apenas tenía dos minutos en cancha luego de reemplazar a Alessandro Boada.

Si bien el elenco mexicano tomó la delantera en el marcador a los pocos minutos de iniciar el complemento, la Vinotinto no bajó los brazos y se enfocó en atacar el arco rival para conseguir el tanto del empate. Al final concretaron la remontada que les permitió alzar el trofeo.

Vinotinto, ahora con miras al mundial sub-17

Justamente, el mundial sub-17 verá una especie de reedición de este encuentro, ya que Venezuela y México harán vida en el Grupo K junto a Rumanía y Camerún.

Este Torneo Internacional Canteras de América sirvió enormemente como parte del engranaje táctico de cara a la cita global de noviembre que se celebrará en Catar, donde se espera que la Vinotinto de Fernando Aristeguieta tenga bastante protagonismo.