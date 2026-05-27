¿Cuál podría ser el esquema de la Vinotinto de Juan Domingo Tolisano?

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El Torneo Maurice Revello es el escenario ideal para plasmar la nueva identidad del fútbol formativo venezolano.

Bajo la dirección técnica de Juan Domingo Tolisano, la Vinotinto Sub-20 ultima detalles estratégicos con el objetivo de competir al máximo nivel en Europa mientras se construyen las bases futbolísticas que nutrirán el futuro de la selección mayor.

El nombramiento de Tolisano al frente de la categoría juvenil responde a un perfil ganador y de probado rodaje en el balompié local. El estratega llega a este ciclo internacional con el impulso de haberse proclamado campeón al mando del Deportivo La Guaira.

El camino hacia la absoluta

Desde que Oswaldo Vizcarrondo asumió al primer equipo de la selección, se estableció como prioridad absoluta la unificación de ideas metodológicas y futbolísticas en todas las categorías del país.

Todo con la finalidad de que los "chamos" dominen las mismas herramientas conceptuales que eventualmente se encontrarán al dar el salto a la selección mayor.

Bajo esta premisa de homogeneidad formativa, el cuerpo técnico de la Sub-20 trabaja sobre dos sistemas de juego principales: 4-4-2 o 4-2-3-1. Ambas formaciones fueron utilizadas en múltiples ocasiones por Tolisano a nivel de clubes.

Flexibilidad según los jugadores

Ahora bien, si algo ha caracterizado la trayectoria del técnico criollo es que, a pesar de tener principios tácticos innegociables, posee la flexibilidad necesaria para adaptar su alineación a las características específicas de los jugadores disponibles y al perfil del rival de turno.

Frente a potencias físicas y técnicas de la talla de Canadá, Portugal, Japón o Costa de Marfil, la pizarra del entrenador será clave para compensar y proponer las condiciones del encuentro.

La Vinotinto Sub-20 acude a Francia con un plan de juego estructurado, una idea de juego unificada y un estratega que sabe perfectamente lo que es levantar un trofeo. Las bases tácticas están sembradas, ahora corresponde ver la ejecución de la pizarra sobre el césped europeo a partir del próximo 1 de junio.