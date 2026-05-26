Los Vinotintos que rompieron esta temporada en Europa

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Con el cierre de la temporada europea, el fútbol venezolano celebra un año histórico en términos de rendimiento, regularidad e impacto individual.

En un ciclo marcado por la renovación y las transiciones, varios futbolistas nacionales se consolidaron en la élite europea y fijaron nuevos precedentes históricos para el balompié criollo.

Entre ellos, hay cinco exponentes de la legión Vinotinto que completaron una campaña sobresaliente por su regularidad, impacto y estadísticas.

Los 5 mejores de Europa

Jesús Ramírez (CD Nacional - Portugal)

El delantero firmó una temporada sencillamente histórica de cara al arco tras registrar un impresionante saldo de 19 goles. Con esta marca, se convirtió en el primer futbolista criollo en alcanzar y superar la barrera de los 18 tantos en una misma campaña en Europa.

Gleiker Mendoza (Kryvbas - Ucrania)

Una de las grandes revelaciones del curso. Su rendimiento descollante se tradujo en una soberbia hoja de servicios: 11 goles y 12 asistencias. Gracias a este temporadón, el extremo dio el gran salto cualitativo de su carrera al ser fichado por el histórico Shakhtar Donetsk, donde disputará la Champions.

Jon Aramburu (Real Sociedad - España)

El "Búfalo" firmó un año de ensueño adueñándose de la banda derecha del conjunto vasco, donde acumuló más de 3.200 minutos y aportó un gol.

El broche de oro de su campaña llegó al consagrarse campeón de la Copa del Rey; un hito histórico, pues junto a su compatriota Yangel Herrera, se convirtieron en los primeros futbolistas venezolanos en levantar oficialmente este prestigioso trofeo español.

Cristian Cásseres Jr. (Toulouse - Francia)

El mediocampista se erigió como un pilar inamovible en la medular del conjunto francés. Con más de 2.800 minutos en cancha repartidos a lo largo de la campaña, aportó equilibrio, salida limpia, dos goles y cinco asistencias, ratificando su estatus de titular indiscutible en una de las ligas más físicas de Europa.

Andrusw Araujo (Kryvbas - Ucrania)

En lo que significó su primera experiencia en el territorio europeo, el joven pivote demostró una madurez táctica impecable. Araujo se convirtió en el termómetro y equilibrio de su equipo en la mitad de la cancha, acumulando más de 2.300 minutos de acción en su año de debut y sumando tres asistencias a su cuenta personal.