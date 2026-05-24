¿Otro que se marcha? Club europeo se interesa por este talento Vinotinto

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El mercado de fichajes en el "Viejo Continente" comienza a reactivarse y la legión de futbolistas venezolanos vuelve a ser protagonista en el este de Europa.

Luego de firmar una temporada de altísimo nivel y consolidación, el joven talento Vinotinto, Andrusw Araujo, se encuentra en la rampa de salida para dar un salto definitivo en su carrera, con el histórico Dynamo Kyiv liderando la carrera por hacerse con sus servicios.

La notable evolución sobre el césped del volante criollo no ha pasado desapercibida para la directiva del Kryvbas, club dueño de su ficha. Ante el fuerte interés de varios equipos del continente, la institución ha tasado la salida del venezolano en tres millones de euros.

¿Otro Vinotinto en competiciones UEFA?

De concretarse la operación, significaría un avance competitivo de primer orden para Araujo. El Dynamo aseguró su presencia en la próxima edición de la UEFA Europa League, lo que le brindaría al criollo la vitrina idónea para debutar en competiciones continentales.

Asimismo, este movimiento confirmaría al Kryvbas como un trampolín ideal para el talento nacional, convirtiendo al pivote en el segundo venezolano en abandonar la entidad en el corto plazo, tras el traspaso de Gleiker Mendoza al Shakhtar Donetsk.

En los planes de Vizcarrondo

El impacto de Araujo en Europa también se ve reflejado en los despachos de las selecciones nacionales. Sus actuaciones lo han asentado como una pieza de gran interés dentro del proyecto que lidera el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo, quien mantiene al futbolista en su planificación de cara a los próximos compromisos internacionales.

Cabe destacar, que culminó la temporada con 23 partidos disputados entre todas las competiciones (siendo titular en la mayoría de encuentros) y además, ofreció tres asistencias.

Lamentablemente para los intereses del cuerpo técnico nacional, Andrusw Araujo no podrá formar parte de la expedición Vinotinto para los siguientes compromisos amistosos debido a estrictos inconvenientes de visado, una situación burocrática que le privará de lucir la camiseta nacional en esta ventana.