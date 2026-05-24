¡Descienden! Keiber Lamadrid se despide de la Premier League

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El cierre de la temporada en la Premier League trajo consigo una noticia amarga para la legión de futbolistas venezolanos en el exterior.

El West Ham, donde milita el atacante criollo Keiber Lamadrid, ha consumado oficialmente su descenso a la EFL Championship, luego de una dramática última jornada que dejó al conjunto de Londres sin margen de maniobra matemática.

Los "hammers" saltaron al terreno de juego con la obligación de sumar de a tres y cumplieron con su parte al imponerse ante el Leeds United. Sin embargo, la victoria en paralelo del Tottenham sepultó definitivamente las esperanzas de permanencia del West Ham en la máxima categoría del fútbol inglés.

Etapa de adaptación y crecimiento

Lamadrid arribó al fútbol británico en el pasado mercado invernal bajo la condición de préstamo, asumiendo el reto de incorporarse a uno de los torneos más físicos y exigentes del planeta.

A lo largo de estos meses, el proceso del Vinotinto estuvo enfocado en el desarrollo y la adaptación institucional, alternando de forma constante sus participaciones entre el plantel Sub-21 y las convocatorias de la plantilla absoluta en la Premier League.

A pesar del desenlace colectivo, la experiencia en la dinámica del fútbol inglés representa un salto de madurez competitiva para el joven extremo, quien sigue estando bajo la órbita de la selección de Venezuela.

Futuro en el aire

Con el silbatazo final de la campaña, concluye formalmente el periodo de cesión de Keiber Lamadrid en el cuadro londinense. Ante el nuevo escenario institucional del West Ham en la segunda división, el futuro inmediato del atacante venezolano entra en una fase de evaluación.

En las próximas semanas, los agentes del jugador deberán estudiar las ofertas y definir cuál será el destino idóneo para que el futbolista de la Vinotinto continúe sumando minutos, regularidad y rodaje en el balompié europeo.