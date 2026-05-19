Premier League: ¿Quiénes habían sido campeones después del último título del Arsenal?

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El Arsenal finalmente volvió a coronarse como campeón de la Premier League, un título que no ganaba desde hace 22 años cuando pudo terminar el recorrido victorioso en la 2003-04.

Desde entonces, los 'gunners' vieron cómo otros equipos eran los que se llevaban el galardón al final de cada temporada. Eso sí, en muchas de esas ediciones compitieron de gran manera, pero en el momento clave no daban con el empuje final.

Esta conquista pudo oficializarse después que ganaron su duelo en la jornada 38 al Burnley (1-0) y debieron esperar a la actuación del Manchester City, su máximo perseguidor en la tabla de posiciones, que no pasaría del empate a uno con el Bournemouth.

Con ambos resultados, el equipo londinense alcanzó los 82 puntos en la clasificación, mientras los dirigidos por Pep Guardiola quedaron con 78 unidades a falta de un partido, que ya no puede cambiar el desenlace.

¿Quiénes ganaron los títulos en la Premier League antes que Arsenal?

En todo ese periodo de sequía del Arsenal, las victorias se repartieron entre cinco equipos, cuatro históricos como el Manchester City, Manchester United, Chelsea y Liverpool, así como el conjunto que rompió con la excepción: el Leicester City.

El más ganador en esos 22 años fue el City, que pudo llevarse hasta ocho trofeo a sus vitrinas (2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 y 2023-24), luego le siguió el Manchester United con cinco (2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11 y 2012-13), los mismos que el Chelsea (2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15 y 2016-17).

El Liverpool irrumpió en el dominio de esos tres anteriores en los años más recientes y conquistó dos a su cuenta (2019-20 y 2024-25), siendo el Leiscester el que sorprendió a propios y extraños con su coronación en la 2015-16.

Con todo esto, la temporada del Arsenal aún puede ser más histórica todavía si logra ganar la final de la Champions League, programada para el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna, el estadio nacional de fútbol de Hungría.