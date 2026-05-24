¿Merecía el llamado? Jhonder Cádiz anota doblete y se coloca como líder goleador

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Jhonder Cádiz sigue empeñado en derribar la puerta de la selección nacional a fuerza de goles. El atacante venezolano completó este fin de semana una de sus actuaciones más determinantes desde su llegada al balompié asiático, liderando la ofensiva del Wuhan Three Towns en un vibrante empate 3-3 frente al Shandong Taishan.

El artillero criollo no solo mandó a guardar el balón al fondo de las redes en dos oportunidades, dando una muestra de su habitual contundencia en el área, sino que también se vistió de asistente para redondear una participación directa en los tres tantos de su club.

Con esta soberbia actuación, el exjugador del Famalicão de Portugal eleva sus estadísticas individuales a niveles superlativos: acumula 11 goles y cuatro asistencias en lo que va de curso, situándose en lo más alto de la tabla de goleadores de la liga china, sitial de honor que comparte palmo a palmo con el brasileño Cryzan.

¿Merecía el llamado de Vizcarrondo?

El desorbitante rendimiento de Jhonder Cádiz en el Lejano Oriente no hace más que reavivar la polémica en el entorno del fútbol venezolano. A pesar de ser, por registro puro, uno de los delanteros con mejor presente de cara al arco, el caraqueño fue uno de los grandes ausentes en la listado definitivo de Oswaldo Vizcarrondo para la fecha FIFA.

El cuerpo técnico de la Vinotinto ha venido apostando por la continuidad de nombres habituales en el frente de ataque como Jesús Ramírez o Kevin Kelsy.

Mientras la selección nacional afronta sus desafíos, Cádiz responde de la única manera que sabe un nueve: rompiendo las redes en el exterior y dejando claro que su nombre está listo cuando el llamado de la camiseta nacional vuelva a tocar a su puerta.