¡OFICIAL! Delantero Vinotinto cambia de equipo y jugará la Champions League

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El extremo venezolano Gleiker Mendoza ha oficializado su traspaso al Shakhtar Donetsk, uno de los clubes más prestigiosos y laureados del fútbol europeo.

Tras una temporada de impacto en la Primera División de Ucrania, donde se consolidó como una de las figuras más determinantes del campeonato defendiendo los colores del Kryvbas FC, el jugador de la Vinotinto se vincula a la entidad de Donetsk por las próximas cinco temporadas.

El salto al Shakhtar llega como recompensa a un año excepcional para el atacante venezolano, registrando 11 goles y 12 asistencias en el actual curso. Estas cifras lo posicionaron como uno de los mejores futbolistas del torneo y despertaron el interés de la dirección deportiva del club minero.

Se alista para la Champions

Más allá de su llegada a una institución histórica, el traspaso supone un hito significativo en la carrera de Gleiker Mendoza, ya que tendrá la oportunidad de disputar la próxima temporada de la UEFA Champions League.

Dicho desafío representa la plataforma ideal para que el extremo venezolano continúe su proyección internacional, midiéndose ante los mejores clubes del mundo en la máxima competición de clubes de la UEFA.

Cabe destacar, que Gleiker es el segundo jugador criollo que viste los colores del Shakhtar Donetsk. Anteriormente, Kevin Kelsy estuvo presente en la institución, acumulando 37 partidos, nueve goles y tres asistencias.

Gran paso para Gleiker

Con este movimiento, Gleiker Mendoza se reafirma como uno de los talentos más prometedores del fútbol venezolano en el exterior, llevando la bandera del país a las noches más importantes del continente europeo.

El jugador se incorporará a la disciplina de su nuevo club tras finalizar los compromisos de la presente campaña, preparándose para el reto que supondrá afrontar la nueva temporada en la máxima élite europea.