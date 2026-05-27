¿Cuándo debuta la Vinotinto en el Torneo Maurice Revello?

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La Vinotinto Sub-20 está lista para encender los motores en territorio francés y hacer su estreno oficial en el Torneo Maurice Revello 2026.

Los dirigidos por Juan Domingo Tolisano ya conocen el mapa de ruta de una competición que medirá el verdadero alcance y la proyección de la nueva camada del balompié nacional.

El pitazo inicial para Venezuela sonará el próximo lunes 1 de junio a las 12:30 PM (hora de Venezuela), momento en el que se medirán a su similar de Canadá en la primera jornada de la fase de grupos.

Grupo de alta exigencia

Este compromiso de estreno será clave para las aspiraciones criollas, en un torneo corto donde arrancar sumando suele definir el destino de los clasificados.

El sorteo no dejó un panorama sencillo para los "chamos". La Vinotinto quedó encuadrada en una zona de altísima exigencia que obligará a rozar la perfección táctica. Además del conjunto canadiense, Venezuela tendrá que medir fuerzas ante Portugal, Japón y Costa de Marfil.

Para afrontar este exigente ecosistema internacional, el cuerpo técnico liderado por el estratega Domingo Tolisano ha venido desarrollando intensas jornadas de trabajo desde hace varias semanas.

El ex director técnico del Deportivo La Guaira ha enfocado los entrenamientos en dotar al equipo de orden defensivo, fluidez en la posesión y una rápida adaptación al ritmo europeo antes de emprender el viaje al viejo continente.

Base mundialista

Cabe destacar que la gran mayoría de los futbolistas que integran esta convocatoria viene de formar parte del proceso que disputó la Copa Mundial Sub-17 en 2025.

Esa experiencia en la máxima cita de la FIFA le otorga al grupo un importante plus de madurez, jerarquía y, sobre todo, un conocimiento colectivo que puede marcar la diferencia sobre el césped francés.

La Vinotinto Sub-20 salta a la escena internacional con la ilusión renovada, buscando dejar una huella imborrable en uno de los escaparates futbolísticos más prestigiosos.