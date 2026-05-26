Estos venezolanos están en la mira de clubes europeos

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El fútbol venezolano está experimentando una de sus ventanas de transferencias más movidas e ilusionantes en el "Viejo Continente".

Los recientes fichajes, como el traspaso de Gleiker Mendoza al Shakhtar Donetsk y el préstamo de Keiber Lamadrid al West Ham, han terminado de encender los radares de los principales clubes europeos, desatando una auténtica oleada de pretendientes por el talento criollo de cara a la próxima temporada.

En las últimas horas, los despachos en Europa han intensificado sus movimientos en torno a varias piezas clave de la selección nacional que se han hecho notar con fuerza en la campaña que acaba de concluir.

La lista de deseos de Europa

El mercado de verano apunta alto con propuestas concretas y sondeos de máxima exigencia para los futbolistas venezolanos.

David Martínez (Colonia FC - Alemania): La joya ofensiva ha despertado un firme interés en el conjunto de la Bundesliga, que busca asegurar su desborde y proyección a largo plazo en el fútbol germano.

Andrusw Araujo (Toulouse FC - Francia / Dynamo Kiev - Ucrania): Tras su sobresaliente año de debut en territorio ucraniano, el joven pivote defensivo se encuentra en una encrucijada de nivel. El Toulouse y el Dynamo Kiev compiten codo a codo para hacerse con sus servicios en la medular.

Jesús Ramírez (FC Porto - Portugal): Sus 19 goles en la Liga de Portugal no han pasado desapercibidos. Uno de los gigantes históricos del país, el FC Porto, lo tiene en su agenda para reforzar su ataque de cara a las competiciones europeas.

Salto de calidad en la Vinotinto

A este grupo de pretendidos se suman futbolistas que buscan un cambio de aires. Es el caso de Telasco Segovia y el de Cristian Cásseres Jr., quien tras consolidarse en Francia podría buscar un nuevo destino; preferiblemente en LaLiga de España, donde el Sevilla FC ya mostró un profundo interés hace pocos meses.

De concretarse de manera positiva este abanico de transferencias en el mercado estival, el beneficio institucional para el balompié nacional será inmediato.

Más allá del crecimiento individual de cada atleta, la Vinotinto dirigida por Oswaldo Vizcarrondo experimentaría un salto de calidad drástico en cuanto al valor comercial de su plantilla, la jerarquía en el camerino y, sobre todo, el ritmo competitivo en el día a día para afrontar el nuevo ciclo con las máximas garantías.