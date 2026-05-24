¡Bombazo! David Martínez tendría todo listo para irse al fútbol alemán

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El mercado de fichajes internacional ha sumado un movimiento de alto impacto para el futuro de la selección de Venezuela. De acuerdo con el periodista Fernando Petrocelli, el joven extremo de la Vinotinto, David Martínez, tiene las maletas prácticamente listas para abandonar la MLS y emprender rumbo hacia el fútbol europeo.

El habilidoso atacante oriental vestiría la camiseta de Los Angeles por última vez este fin de semana, en lo que significaría su despedida del conjunto californiano. La transferencia hacia el Colonia de la Bundesliga es inminente, marcando un hito definitivo en la meteórica carrera del futbolista formado en las categorías inferiores de Monagas SC.

La intención de la entidad germana de cara al próximo ciclo deportivo es que el juvenil venezolano cruce el Atlántico de inmediato y se reporte a los trabajos de pretemporada a inicios del mes de julio. Esto le permitirá a la "Joya" cumplir con el período de adaptación física y táctica adecuado antes del pitazo inicial de las competiciones oficiales en Alemania.

Salto de élite en el momento justo

A pesar de su corta edad, el impacto de David Martínez en las estructuras formativas e internacionales de Venezuela ha sido total, habiendo capitaneado procesos juveniles y sumado minutos de gran valor competitivo en la Primera División de los Estados Unidos.

Hasta el momento, sus números con LAFC han sido positivos, acumulando 20 goles y nueve asistencias en 88 partidos disputados desde su llegada en 2024. Además, también logró consagrarse campeón de la US Open Cup 2023-24.

Su posible desembarco en una competición de la exigencia de la Bundesliga representa una noticia inmejorable para los planes de la Federación Venezolana de Fútbol y el cuerpo técnico nacional.

El Colonia se ha caracterizado históricamente por ser un escenario ideal para el desarrollo de jóvenes talentos y, de confirmarse el movimiento bajo los términos expuestos por Petrocelli, la Vinotinto asegurará a una de sus principales piezas de proyección en la primera línea del fútbol mundial.