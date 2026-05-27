¿Cómo le fue a la Vinotinto en su última participación en el Maurice Revello?

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El Torneo Maurice Revello siempre evoca grandes recuerdos para el balompié venezolano, especialmente tras aquel histórico subcampeonato conseguido en 2022.

Sin embargo, el fútbol no tiene memoria, y el último registro de la Vinotinto en suelo francés dejó una espina clavada que la nueva generación Sub-20, ahora bajo las órdenes de Juan Domingo Tolisano, buscará extraerse en este 2026.

En la edición de 2023, la FVF apostó por una delegación de categoría Sub-23 dirigida por Ricardo Valiño. A pesar de contar con una nómina que desbordaba talento y proyección, los resultados en cancha no acompañaron las expectativas, firmando una participación que fue de más a menos.

Fase de grupos para el olvido

El camino de la Vinotinto estuvo marcado por la paridad absoluta y la falta de contundencia para cerrar los partidos. Integrante de un grupo complejo, Venezuela firmó tres empates consecutivos en el tiempo regular ante sus similares de Arabia Saudita, Francia y Costa Rica.

Aunque el orden defensivo y el carácter competitivo salieron a relucir, la cosecha de puntos relegó a la selección al tercer lugar de su zona, quedando matemáticamente fuera de la lucha por los puestos de vanguardia y la fase final del torneo.

Ya sin opciones de campeonato, el combinado nacional tuvo que disputar el séptimo puesto del certamen. El rival fue Marruecos, un conjunto africano de transiciones letales que terminó imponiéndose por la mínima diferencia (1-0), relegando a Venezuela a la octava casilla de la tabla general.

Selección de renombre

Pese a que el desempeño colectivo colectivo no fue el idóneo, el Maurice Revello 2023 cumplió con creces su rol fundamental: ser la vitrina y el último eslabón de maduración para el talento de exportación.

Al repasar la convocatoria de aquella edición, queda en evidencia que el torneo fue el trampolín definitivo para futbolistas que hoy son realidades en el extranjero y piezas recurrentes en el esquema de la selección absoluta.

Aquel plantel estuvo liderado por figuras conocidas como Jon Aramburu, Kervin "Tuti" Andrade, Carlos Vivas, Luis Balbo, Yerson Chacón, Saúl Guarirapa, Yiandro Raap, Juan Arango Jr., entre otros.

Con una plantilla renovada y una propuesta táctica diferente, la Vinotinto Sub-20 asume el desafío de reescribir la historia reciente en territorio francés y demostrar que la cantera venezolana sigue lista para los grandes escenarios mundiales.