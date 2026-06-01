La Vinotinto debuta hoy en el Maurice Revello 2026 por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

El combinado dirigido por Juan Domingo Tolisano buscará repetir la histórica actuación de 2022 y todos sus partidos podrán disfrutarse EN VIVO por Meridiano Televisión.

Venezuela comienza su desafío en Francia

Llegó la hora de la verdad para la Vinotinto juvenil. Este lunes 1 de junio, la selección de Venezuela hará su estreno en el Torneo Maurice Revello 2026 cuando se mida ante Canadá, en el inicio de una nueva ilusión para una generación que apunta a dejar huella en el fútbol internacional.

El prestigioso certamen francés, considerado una de las vitrinas más importantes para las futuras estrellas del deporte, reúne a diez selecciones de distintos continentes y servirá como preparación para el próximo Sudamericano Sub-20 de CONMEBOL.

Un torneo con recuerdos históricos

Esta será la tercera participación de Venezuela en el Maurice Revello. La actuación más recordada llegó en 2022, cuando la selección nacional alcanzó un histórico subcampeonato tras una brillante campaña que culminó con una ajustada derrota ante Francia en la final.

Un año después, en 2023, la Vinotinto no logró superar la fase de grupos, aunque dejó buenas sensaciones.

Ahora, bajo la conducción técnica de Juan Domingo Tolisano, el combinado nacional buscará volver a ser protagonista frente a rivales de alto nivel como Portugal, Japón, Costa de Marfil y Canadá.

Calendario de Venezuela en el Maurice Revello 2026

Venezuela vs Canadá – 1 de junio | 12:30 p.m.

Venezuela vs Costa de Marfil – 3 de junio | 12:30 p.m.

Venezuela vs Portugal – 8 de junio | 12:30 p.m.

Venezuela vs Japón – 11 de junio | 7:30 a.m.

Todos los partidos de la Vinotinto podrán disfrutarse EN VIVO y EN EXCLUSIVA por Meridiano Televisión, señal abierta para toda Venezuela y también disponible en HD a través de diversas plataformas digitales, así como streaming para el territorio nacional por meridiano.net/meridianotv. La emoción del Maurice Revello 2026 ya comenzó y Venezuela va por otra página dorada junto a los especialistas en deportes.