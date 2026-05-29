Torneo Maurice Revello: ¿Cómo le ha ido a la Vinotinto en el certamen?

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El Torneo Maurice Revello 2026 ya está a la vuelta de la esquina y Venezuela, de la mano Juan Domingo Tolisano, como mandamás de las divisiones juveniles de la Vinotinto, dirá presente en este reconocido certamen. Este certamen lo podrá disfrutar a través de la pantalla de Meridiano Televisión.

La competición reunirá a las principales selecciones juveniles en el balompié internacional, en un recorrido que iniciará desde el 31 de mayo y será completado el 13 de junio en Francia.

El equipo criollo formará parte del Grupo B en el torneo junto a las selecciones de Canadá, Costa de Marfil, Japón y Portugal, mientras la otra zona, el Grupo A, está integrado por China, Colombia, República Democrática del Congo, Arabia Saudita y Túnez.

¿Cómo le ha ido a la Vinotinto en el Maurice Revello?

La oncena venezolana no tiene un largo historial en esta competición. De hecho, será su tercera edición en participar en el certamen disputado en Francia.

Eso sí, en sus presencias anteriores ha logrado dejar buen sabor de boca. En 2022 se dio el debut criollo y en esa primera participación pudo llegar a la gran final y quedarse con el subcampeonato, después de caer con Francia en el partido decisivo.

Posteriormente, Venezuela volvió a participar el año siguiente y, aunque no pudo repetir su llegada a la gran final, cerró su recorrido en el octavo lugar.

¿Cuándo juega Venezuela?

Los dirigidos por Juan Domingo Tolisano ya tienen su calendario definido para el torneo, que quedó fijado de la siguiente manera:

Canadá (1 de junio)

Costa de Marfil (3 de junio)

Portugal (8 de junio)

Japón (11 de junio)

La Vinotinto si quiere pelear por su primera obtención de este título debe finalizar primera de grupo, en caso que ocupe la segunda casilla jugaría por el tercer lugar del certamen.