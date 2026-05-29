Torneo Maurice Revello 2026 EN VIVO: Venezuela busca destacar en Francia por Meridiano Televisión

Por Andrea Matos Viveiros
El Torneo Maurice Revello 2026 reunirá a las principales selecciones juveniles del fútbol internacional del 31 de mayo al 13 de junio en Francia. Esta histórica competición, considerada una de las vitrinas más importantes para las futuras estrellas del deporte, celebrará su edición número 52 con la participación de diez equipos nacionales y podrás verlo por Meridiano Televisión.
La selección juvenil de Venezuela integrará el Grupo B junto a Canadá, Costa de Marfil, Japón y Portugal, en busca de una destacada actuación en territorio francés. Por su parte, el Grupo A estará conformado por China, Colombia, República Democrática del Congo, Arabia Saudita y Túnez.
¿Cómo ver el Torneo Maurice Revello gratis en Venezuela?
Meridiano Televisión transmitirá todos los partidos EN VIVO por señal abierta para toda Venezuela. Además, en HD a través de las plataformas SimplePlus, InterGo, NetUno Go y ABA TV Go.
Calendario del torneo
DOMINGO 31 MAYO CHINA VS ARABIA SAUDI / INICIO 9:00 A.M.
DOMINGO 31 MAYO RD CONGO VS TÚNEZ / INICIO 12:30 P.M.
LUNES 1 DE JUNIO JAPÓN VS COSTA DE MARFIL / INICIO 9:00 A.M.
LUNES 1 DE JUNIO VENEZUELA VS CANADÁ / INICIO: 12:30 P.M
MARTES 2 DE JUNIO CHINA VS RD CONGO / INICIO 9:00 A.M.
MARTES 2 DE JUNIO ARABIA SAUDI VS COLOMBIA / INICIO 12:30 P.M.
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO JAPÓN VS PORTUGAL / INICIO 9:00 A.M.
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO VENEZUELA VS COSTA DE MARFIL / INICIO: 12:30 P.M
VIERNES 5 DE JUNIO COLOMBIA VS CHINA / INICIO 9:00 A.M.
VIERNES 5 DE JUNIO ARABIA SAUDI VS TÚNEZ / INICIO 12:30 P.M.
SÁBADO 6 DE JUNIO JAPÓN VS CANADÁ / INICIO 9:00 A.M.
SÁBADO 6 DE JUNIO PORTUGAL VS COSTA DE MARFIL / INICIO: 12:30 P.M
DOMINGO 7 DE JUNIO RD CONGO VS COLOMBIA / INICIO 9:00 A.M.
DOMINGO 7 DE JUNIO CHINA VS TÚNEZ / INICIO 12:30 P.M
LUNES 8 DE JUNIO COSTA DE MARFIL VS CANADÁ / INICIO 9:00 A.M.
LUNES 8 DE JUNIO VENEZUELA VS PORTUGAL / INICIO: 12:30 P.M
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO RD CONGO VS ARABIA SAUDI / INICIO 7:30 A.M.
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO COLOMBIA VS TÚNEZ / INICIO 1:00 P.M.
JUEVES 11 DE JUNIO VENEZUELA VS JAPÓN / INICIO 7:30 A.M.
JUEVES 11 DE JUNIO PORTUGAL VS CANADÁ / INICIO 1:00 P.M.
SÁBADO 13 DE JUNIO TERCER / CUARTO LUGAR / INICIO 7:30 A.M.
SÁBADO 13 DE JUNIO FINAL / INICIO 1:00 P.M.
